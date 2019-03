Oschatz

Ab 1. August gibt es einen Tarif, mit dem Fahrgäste Busse und Bahnen in der MDV-Tarifzone Oschatz und in der benachbarten Zone Riesa des Verkehrsverbundes Oberelbe nutzen können. Bisher muss man zwischen den beiden Großen Kreisstädten ein Ticket zum Nahverkehrstarif der Deutschen Bahn kaufen. Das ist im Vergleich zu anderen Strecke und Fahrzeiten dieser Länge innerhalb der Verkehrsverbünde vergleichsweise teuer. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema.

Wird die Fahrt zwischen Oschatz und Riesa ab August billiger?

Nicht, wenn man nur die Strecke zwischen beiden Bahnhöfen betrachtet. Die Bahnfahrkarte kostet derzeit 4,30 Euro. Der Preis eine Einzelfahrkarte des Übergangstarifes wurde auf 5,50 Euro festgesetzt. Wer allerdings erst den Oschatzer Stadtbus für 1,90 Euro nutzt und dann ebenfalls in Riesa mit dem Bus oder dem Zug fährt, was 2,40 Euro kostet, spart auch bei der einfachen Fahrt.

Gilt der Übergangstarif nur zwischen Oschatz und Riesa?

Nein. Er beinhaltet beide Zonen des Verbundgebietes. Denkbar ist also, mit Bus oder Döllnitzbahn von Naundorf nach Oschatz und von dort mit dem Zug bis Glaubitz oder Nünchritz zu fahren. Die VVO-Zone 41 erstreckt sich unter anderem bis Stauchitz, Neuhirschstein und Nünchritz.

Einzelfahrkarte oder einfache Fahrt – was ist der Unterschied?

Ganz identisch sind die Begriffe, die die Deutsche Bahn und die Nahverkehrsverbünde für ihre Tickets verwenden, nicht. Die Einzelfahrkarte des Übergangstarifs ist einerseits räumlich auf die genannten benachbarten Zonen beschränkt und umfasst dort alle öffentlichen Verkehrsmittel. Andererseits ist die Gültigkeit zeitlich begrenzt. Sie endet 90 Minuten nach der Entwertung des Fahrscheines beziehungsweise nach dem Kauf beim Busfahrer.

Nur mal fix nach Riesa...?

Man kann für 5,50 Euro nach Riesa und zurück fahren, wenn man es in 90 Minuten schafft. In Oschatz fahren die Züge zur Minute 36 ab, kommen 44 in Riesa an. Fährt man mit dem nächsten Zug zur Minute 05 in Riesa ab, ist man sogar 37 Minuten nach Fahrtantritt in Oschatz wieder zurück – hat aber lediglich 21 Minuten Zeit in Riesa. Nähme man den Zug eine Stunde später, erreicht man Oschatz erst nach Ablauf der Gültigkeit des Tickets.

Profitieren Pendler von der Neuerung?

Ja, wenn sie bisher mindestens zwei Monatskarten nutzen. Für Schüler kostet eine Bahn-Monatskarte zwischen Oschatz und Riesa jetzt 65,80 Euro. Zusammen mit einer Monatskarte des VVO für Riesa zu 37,10 Euro sind das 102,90 Euro. Die Monatskarte im Übergangstarif ist schon für 85,20 Euro zu haben – und gilt dann auch in Oschatz.

Von axel kaminski