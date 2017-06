95 Mädchen und Jungen gingen am Pfingstwochenende beim BMX-Rennen in Lonnewitz an den Start. Damit wurde ein Teilnehmerrekord erreicht. Bei vielen Kindern im Oschatzer Stadtteil Lonnewitz, aber auch darüber hinaus, ist das Rennen beliebt. Leider machte der Regen am Ende einen kleinen Strich durch die Rechnung, was aber niemanden störte.