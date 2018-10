Cavertitz

Kein Durchkommen in Cavertitz: Wegen Schachtarbeiten ist die Hauptstraße erheblich eingeengt und gesperrt. Wer im Ort etwas zu erledigen hat oder jemanden besuchen möchte, sollte genau überlegen, von welcher Seite er an Cavertitz heranfährt – zumindest wenn er mit dem Auto unterwegs ist.

Freileitung wird ersetzt

Grund der Schachtarbeiten ist der Ersatz der zwischen 1970 und 1980 errichteten und inzwischen veralteten Niederspannungsfreileitungen. So teilt es die Pressestelle von Mitnetz Strom mit. „Auf Grund der vorliegenden Prüfung wurden Mängel in Form von Korrosion an Gittermasten, Isolatoren sowie Bewuchs im Trassenverlauf festgestellt“, heißt es vom Energieversorger. Daher würden rund 1000 Meter Niederspannungsfreileitung durch Niederspannungskabel ersetzt.

Arbeiten fast abgeschlossen

Diese Arbeiten sind inzwischen fast abgeschlossen. In dieser Woche will der Baubetrieb das letzte Teilstück vom Dorfplatz zum Ortsausgang in Richtung Schöna fertigstellen. Dann soll der Kabelgraben geschlossen sein, so dass der Einbau der Schwarzdecke beginnen könne.

Normalerweise verlegt man Stromkabel im Fußwegbereich. Nach Angaben der Baufirma sei das in diesem Abschnitt nicht möglich gewesen, da dort schon eine Vielzahl anderer Leitungen lag. Deshalb habe man mit dem Erdkabel in den Straßenkörper ausweichen müssen. In diesem Fall könne man aber die Bauzeit nicht frei wählen. „Wir müssen uns nach den Sperrungen und damit verbundenen Umleitungen in der Umgebung richten“, erläutert Volker Fleischmann, Projektverantwortlicher von Mitnetz. Das habe zur Konsequenz gehabt, dass man den Bau der Stromtrasse in Cavertitz in mehrere kleine Bauabschnitte aufteilen und sich mit dem letzten, an dem diese Vollsperrung hänge, gedulden musste. Nach Angaben des Unternehmens investiert Mitnetz Strom rund 100 000 Euro in diese Maßnahme.

Neue Masten für Straßenlaternen

Im den selben Schächten wie das neue Erdkabel hat die Gemeinde Cavertitz die Leitungen für die neue Straßenbeleuchtung verlegen lassen. Sie muss neue Masten für die Straßenlaternen errichten, wenn der Energieversorger seine Leitungen von den vorhandenen Masten abnimmt und diese zurückbaut.

Die Anwohner haben es nach Ansicht von Bauamtsleiterin Gabriele Kläber mit in der Hand, wann die Gesamtheit der Bauarbeiten abgeschlossen werden kann. „Je schneller die Eigentümer ihre Hausanschlüsse von der Freileitung auf das Erdkabel umstellen, desto früher kann die alte Leitung außer Betrieb gehen“, unterstreicht sie. Erst dann könnten die alten Masten demontiert und die neue Beleuchtung errichtet werden.

Von Axel Kaminski