Neues Gerätehaus an Feuerwehr Bornitz übergeben

Bornitz. Das Dach ist dicht, die Fenster sind eingebaut und seit Anfang der Woche prangt auch der Schriftzug „Freiwillige Feuerwehr Bornitz“ an dem Neubau, an dessen Stelle Anfang November 2016 noch ein baufälliges Gerätehaus stand. Obwohl Planerin Ina Schwindke vom Büro Phase 10 das Gebäude am Freitagnachmittag an die Gemeinde übergab, sind noch einige Bauleistungen zu erbringen. Wegen Lieferengpässen beim Fliesenhersteller musste das Fabrikat gewechselt werden, so dass diese Arbeiten in der Fahrzeughalle erst jetzt beginnen können. Am 27. Oktober soll die Einweihung gefeiert und einen Tag später allen Interessierten einen Blick in das neue Domizil der Bornitzer Kameraden und der Liebschützberger Jugendfeuerwehr zu ermöglichen.

Von Axel Kaminski