Bornitz. Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bornitz nimmt Kontur an. Rund drei Wochen nachdem die Grundplatte gegossen wurde, braucht man keinen Bauplan mehr, um zu erkennen, wie die Einfahrt und die Fenster angeordnet sind. Die Mitarbeiter der Sörnewitzer Firma TWT Sanierungsgesellschaft arbeiten mittlerweile vom Gerüst aus, um die Außenmauern fertigzustellen.

Für den Rest der Arbeiten am Mauerwerk und die Fertigung des Ringankers sind noch rund drei Wochen veranschlagt. Damit wäre der Zeitverlust von zirka sechs Wochen, der durch die Kälteperiode Anfang des Jahres entstanden war, nahezu aufgeholt – ohne höhere Kosten, da keine Mehrarbeit erforderlich war.

Nach Ostern werden also die Arbeiten am Dachstuhl beginnen können. Diesen Auftrag mit einem Volumen von knapp 41 000 Euro hatten die Gemeinderäte in ihrer Sondersitzung im Oktober an die nahe Greiz ansässige Zimmerei Sven Langheinrich vergeben.

Von Axel Kaminski