Oschatz

Ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Kameraden der Feuerwehr Oschatz wurde am Sonnabend in Dienst gestellt. Zu Übergabe waren nicht nur Bürgermeister, Landrat, Landtagsabgeordneter, Stadträte und benachbarte Wehren anwesend. Auch Martin Klemm, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (Ato), besuchte das Depot – und überreichte Wehrleiter Lars Natzke ein Strahlrohr. Klemm dankte damit symbolisch für den „unermüdlichen Einsatz“ der Oschatzer und anderer Wehren beim Grünschnittbrand im Betriebshof Rechau.

Für Feuerwehr animieren

Klemm versprach, aktuelle und künftige Mitarbeiter seines Unternehmens für ein Engagement in der Feuerwehr zu animieren. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar hob besonders das Verständnis der Angehörigen in solch einer Ausnahmesituation hervor. „Die Familien wissen oft nicht, was die Kameraden beim Einsatz erwartet und bangen auch um deren Sicherheit“, so das Stadtoberhaupt.

Wendiges Fahrzeug

Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug ist kleiner und wendiger als andere herkömmliche Modelle und besonders für den Einsatz in der Stadt geeignet. „Mit dieser Investition sind wir moderner und die Oschatzer sicherer geworden“, so Wehrleiter Lars Natzke.

Von Christian Kunze