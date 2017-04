Dahlen. Alles andere als Müll: Das Theatre de Luna hatte am Dienstag mit einem neuen Stück in der Region Premiere. Im Puppenspiel „Das will ich!“ dreht sich alles um Abfall – wo kommt der hin, warum liegt manchmal so viel herum und was passiert damit? Die ersten, die das Stück zu sehen bekamen, waren Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Kleine Sackhupper“ der Arbeiterwohlfahrt. Und die überwiegend Fünfjährigen waren begeistert. Das wiederum dürfte Martin Klemm gefallen haben. Der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (Ato) GmbH hat den Wunsch mehrerer Kindergärten, doch mal ein Projekt zum Thema Abfall und Entsorgung ins Leben zu rufen, ernst genommen. „Weil wir mit dem Theatre de Luna bereits ein entsprechendes Stück für Grundschüler anbieten können, haben wir das Theater erneut gebeten, jetzt etwas für Kindergärten zu entwickeln“, so Klemm. Schließlich würden schon die Jüngsten daheim und in der Tagesstätte erleben, das verschiedener Müll anfalle, der auch getrennt entsorgt werden müsse. „Die Kinder sind dafür sensibel“, hat Theatermacher Jürgen Hartmann-Bastl erfahren, „sie bringen ihr Frühstück von zu Hause mit und mitunter ist da jedes Gurkenstück extra eingepackt – das muss ja irgendwohin.“

In seinem Ein-Mann-Stück „Das will ich!“ schlüpft der Schauspieler in verschiedene Rollen, bis er schließlich ein eigenes Königreich in einem Koffer präsentiert, das nach und nach vermüllt wird: Konservendosen, Chipspackungen oder Getränkeflaschen liegen herum, und den Kindern wird schnell klar, eine schöner Anblick ist das nicht. Wenn man schon keinen Müll vermeiden kann, muss der Abfall wenigstens richtig entsorgt werden. Herausgekommen ist ein sehr kindgerechtes, liebevolles und kurzweiliges Stück, das jedem Vorschüler klar machen dürfte, dass es einfach keine Option ist, Müll irgendwo liegen zu lassen.

Wie Papier, Plaste oder Restmüll aber aus Tonnen und Säcken verschwinden, erlebten die „kleinen Sackhupper“ nach der Aufführung vor Ort. „Dann kommt ein Müllauto und leert die Abfallbehälter auf dem Gelände. Die Kinder können dabei zusehen, einmal im Fahrzeug Platz nehmen und den Mitarbeitern Fragen stellen“, beschrieb Ato-Geschäftsführer Klemm.

Von Jana Brechlin