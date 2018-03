Neues Werbematerial für Schmannewitzer Holzweg

Schmannewitz. Wenn man jemandem sagt, dass er auf dem Holzweg sei, ist das nicht gerade ein Kompliment. Sicher, aus solchen Situationen kann man etwas lernen und genau das hat der sprichwörtliche Holzweg mit dem gleichnamigen touristischen Angebot in Schmannewitz gemeinsam.

Damit jemand erst einmal zum Schmannewitzer Holzweg findet und ihn nicht wieder aus den Augen verliert, muss man an die Informationen dazu herankommen. Das ist seit Montag einfacher und ansehnlicher: Frank Jahn übergab die frisch aus der Belgerner Druckerei eingetroffenen Faltblätter im Beisein von Autor Hellmut Darnstädt und Steffen Höhle, einem der Sponsoren, an die Stadt Dahlen und das Touristische Informations- und Begegnungszentrum (Tibs).

Faltblatt statt A4-Kopie

Informationsmaterial zum Weg und seinen Sehenswürdigkeiten gab es bereits bei dessen Vorstellung im Mai vergangenen Jahres: als Kopie auf einem einfachen A4-Blatt. Die damals von den Initiatoren vom Freundeskreis Natur Schmannewitz und ihren Verbündeten von der Stadtverwaltung, dem Sachsenforst, dem Verschönerungsverein und dem Landschaftspflegeverband gewünschte attraktive und haltbarere Variante liegt nun vor. Frank Jahn, der nicht warten wollte, bis die Stadt Dahlen eine Finanzierung auf die Beine stellen kann, hatte eine Auflage von 5000 Stück in Auftrag gegeben und dafür mehrere Sponsoren aus dem Heidedorf gewinnen können.

Bauhof hat neue Wegweiser angefertigt

Ein paar Provisorien gibt es auf dem Holzweg allerdings noch. So stehen die Erklärungen zu den besonderen Bäumen oder Baumgruppen an den Stationen des Weges nach wie vor auf unter eine Schutzhülle geklemmten Ausdrucken auf Papier statt auf wetterfesten Schildern. Änderung ist hingegen bei den Wegweisern in Sicht. Bürgermeister Matthias Löwe(parteilos) erklärte, dass der Bauhof diese angefertigt habe. Zwei seien bereits aufgestellt, zu den Standorten der anderen solle man sich miteinander abstimmen.

Anerkennung für Hellmut Darnstädt

Der Bürgermeister nahm am Montag nicht nur die Faltblätter in Empfang, sondern konnte im Zusammenhang mit dem Schmannewitzer Holzweg auch eine Urkunde übergeben. Hellmut Darnstädt, der einen großen Anteil am Entstehen dieses Weges hatte, beteiligte sich mit einem Beitrag dazu am Wettbewerb um den Sächsischen Landespreis für Heimatforschung.

Zu den Preisträgern gehört der engagierte 90-Jährige zwar nicht, aber die Bewertungskommission würdigte sein Projekt und die investierte Arbeit mit einer Urkunde. Der Bürgermeister dankte dem Schmannewitzer für sein Engagement und bezeichnete den Holzweg als wichtigen Punkt bei der laufenden Neuprädikatisierung als staatlich anerkannter Erholungsort.

Von Axel Kaminski