Luppa

Für nicht Abgehärtete ist am 1. Januar niemals Badewetter. Zumindest nicht, wenn man zum Jahreswechsel in der Heimat bleibt. Dabei klingen 7 Grad Celsius Luft- und 5 Grad Wassertemperatur, wie sie gestern beim Neujahrsbaden im Naturbad Luppa gemessen worden, nicht nach der ganz großen Herausforderung.

150 Zuschauer spenden den Akteuren Beifall

„Wir hatten hier schon Eis und Schnee oder auch kräftigen Wind - aber so etwas noch nicht“, kommentierte Mitorganisator Volkmar Beier die äußeren Bedingungen. Im Radio hatte der Wetterdienst für Oschatz „leichten Regen“ gemeldet. Tatsächlich flossen vom Parkplatz zum Eingang und vom Weg oberhalb des Bades hinunter zum Strand kleine Bäche. Dazu wehte ein immer wieder auffrischender Wind, der so manchen Regenschirm der Besucher umklappen ließ. Trockene Sachen mitzubringen wäre deshalb nicht nur für die mutigen Neujahrsbader, sondern auch für die Zuschauer eine gute Idee gewesen. „Den Besuchern, die hier ausgeharrt haben, gilt mein Respekt“, betonte Volkmar Beier. Es waren rund 150, die den Winterbadern Beifall spendeten.

Zur Galerie 53 Mutige wagen sich bei Regen und kräftigen Windböen ins 5 Grad warme Wasser

Deren Zahl lässt sich genauer feststellen. Exakt 53 Frauen und Männer wagten sich außerhalb der Saison in das klare Wasser des Naturbades. Als eine der ersten stieg Elsa Franke aus Sahlassan ins Luppaer Wasser. Die 82-Jährige kommt übrigens nicht zuletzt wegen dessen Qualität seit vier Jahren zum Neujahrsbaden. Sie sei vorher schon zum Elbeschwimmen in Strehla gegangen – auch nichts für Weicheier –aber das Neujahrsbaden gefalle ihr noch besser. „Es war heute sehr belebend“, sagte sie nach ihrem Bad. Andere Teilnehmer hatten durchaus andere Meinungen oder gewannen andere Ergebnisse. So war zu hören, dass der Regen warm gewesen sei. Manch ein(r) kam mit einem schlichten „O Gott, o Gott“ nach wenigen Sekunden wieder aus dem Wasser.

Limbacher Eiszwerge lassen ihre Zipfel fallen

Die meisten Besucher harrten bis zur letzten „Badegesellschaft“ aus. Jene Limbacher, die seit 2016 das Luppaer Neujahrbaden mit ihren Choreografien bereichern, traten dieses Mal als die „Limbacher Eiszwerge“ in Aktion. Sie ließen sich vom zu diesem Zeitpunkt besonders kräftig strömenden Regen nicht beirren und führten ihre kleine Geschichte auf, bevor sie ihre Zipfel fallen ließen und letztlich auch kurz ins Wasser stiegen.

Wasser und Strand hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Luppa genauestens im Blick. Sie sperrten den Ein- und Ausstiegsbereich für die Badenden ab. Außerdem hatte die mit zehn Kameradinnen und Kameraden angerückte Truppe ein Rettungsboot im Einsatz. Für alle Fälle. Benötigt wurde es, wie in den vorhergehenden 16 Auflagen des Neujahrsbadens nicht.

Von Axel Kaminski