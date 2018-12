Wermsdorf

Es ist ein heißes Eisen, aber unverändert wichtig: Das Thema Organspende schlug zuletzt hohe Wellen. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation hoffen bundesweit über 10 000 Schwerkranke auf ein passendes Spenderorgan. In Wermsdorf engagiert sich das Fachkrankenhaus Hubertusburg dazu und hatte zuletzt eine Weiterbildungsveranstaltung für Klinikärzte und Beschäftigte in medizinischen Berufen organisiert. Der Chefarzt der Neurologie Dr. Piotr Sokolowski setzt sich für Aufklärung rund um die Organspende ein und wird im Ernstfall auch als Experte hinzugezogen.

Sie sind Transplantationsbeauftragter für das Krankenhaus. Was ist das für eine Funktion?

Jede Klinik muss einen solchen Beauftragten haben, der im Falle einer Organtransplantation die notwendigen Schritte einleitet und koordiniert. Dazu gehört im Vorfeld die Sensibilisierung für das Thema, die Schulung des Personals sowie die Ausarbeitung standardisierter Prozesse und letztlich auch die Kontaktaufnahme zur Deutschen Stiftung Organtransplantation.

Welche Rolle spielt Ihre Arbeit als Neurologe dabei?

Als Neurologen unterstützen wir andere Ärzte in dem sehr komplexen Prozess der Feststellung des Hirntodes und werden dazu auch als Gehirnspezialisten von anderen Krankenhäusern hinzugezogen. Ich mache das bereits seit vielen Jahren.

Muss das zwingend ein Neurologe übernehmen?

Ja, nach der aktuellen, in Deutschland geltenden Richtlinie der Bundesärztekammer. Darin ist festgelegt, dass zur Feststellung des Hirntodes zwei voneinander unabhängige Fachärzte nötig sind. Diese Fachärzte dürfen weder an der Organentnahme noch an der Transplantation der Organe beteiligt sein. Neu ist, dass jetzt einer davon immer Neurologe oder Neurochirurg beziehungsweise ein Neuropädiater sein muss. Diese und andere, zum Beispiel die apparative Zusatzdiagnostik betreffende Aktualisierungen der Richtlinie sind notwendig, weil auch die Medizin immer weiter fortschreitet.

Spielt das Thema denn überhaupt in jeder Klinik eine Rolle?

In kleinen Einrichtungen vielleicht weniger, aber schon in jedem mittelgroßen Krankenhaus. Überall dort, wo es eine Intensivstation gibt, kann das zum Thema werden. Wenn ein Patient den Hirntod erleidet, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass es zur Organspende kommen kann.

Bei dem Thema spielen oft Ängste eine Rolle. Menschen scheuen sich, einen Organspenderausweis zu unterschreiben. Wie begegnen Sie dem?

Ich denke, man muss sich die Zeit nehmen, den Prozess zu erklären. Vorweg: Die Hirntoddiagnostik ist ein international anerkanntes Konzept, und in Deutschland ist der Ablauf akribisch vorgeschrieben. Der Hirntod wird offiziell als irreversibler Hirnfunktionsausfall bezeichnet. Das bedeutet, unwiderruflich erloschene Gesamtfunktion des Groß- und Kleinhirns und des Hirnstamms, was zum unwiederbringlichen Ausfall von lebenserhaltenden Funktionen wie der Atmung, des Bewusstseins, der Sinneswahrnehmungen und Handlungen des Menschen führt. Auf dem Weg dahin müssen viele strenge Kriterien erfüllt und alle Ursachen, die möglicherweise einen Hirntod vortäuschen können, sehr genau ausgeschlossen werden. Die klinischen Untersuchungen und die apparative Zusatzdiagnostik – Messung der Hirnstromkurve, EEG oder Computertomografie – sind klar beschrieben und müssen nach festen Regeln durchgeführt werden. Man prüft zum Beispiel mit CT oder Ultraschall, ob das Gehirn noch durchblutet ist, lässt den CO2-Blutspiegel ansteigen, um einen starken Reiz zu geben, den Atemantrieb auszulösen und dergleichen mehr. Das Ganze dauert mehrere Stunden und braucht eine umfangreiche Dokumentation. Letztlich muss nachgewiesen werden, dass keine Hirntätigkeit mehr vorhanden und das Gehirn unwiederbringlich ausgefallen ist.

Angehörige hoffen meist trotzdem noch auf ein Wunder.

Das ist schwer, weil man sich klarmachen muss, dass das Hirn zerstört ist und damit auch die Persönlichkeit des Patienten verschwindet. Gleichzeitig kann das Herz noch schlagen und somit der Blutkreislauf noch funktionieren. Weil aber der Mensch ohne sein Gehirn nicht leben und überleben kann, ist der Hirntod ein sicheres Todeszeichen. Die Organe werden zwar noch durchblutet, das geht allerdings nur dank moderner Medizin. Vor der Entwicklung der künstlichen Beatmung war das noch nicht möglich.

Wie soll es gelingen, die Zustimmung zur Organspende zu steigern?

Als Gehirnspezialist ist Aufklärung mein Anliegen. Gute Information ist aufwendig, aber notwendig und Organspende etwas Wertvolles. Wenn man sich genau mit Patienten und Angehörigen bespricht, den Prozess transparent macht, kann man Ängste nehmen. Es ist doch sehr bedauerlich, dass 2017 die Organspenden in Deutschland auf einem neuen Tiefpunkt waren. Dabei gibt es in Umfragen mit 84 Prozent eine breite Zustimmung zur Organspende. Die Menschen wissen durchaus, dass sie selbst oder ein Angehöriger einmal auf ein Spenderorgan angewiesen sein können. Gleichzeitig entscheiden sich nur wenige dafür, selbst Organspender zu sein.

Welche Rollen spielen die Kliniken dabei?

Oft herrschen Zeit- und Kostendruck, da wird auch in Kliniken zu wenig darüber nachgedacht und entsprechend gehandelt. Hier brauchen die Einrichtungen Unterstützung und Entlastung, um die Situation zu verbessern.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat vorgeschlagen, die Zahl der möglichen Spender mit der Einführung der Widerspruchsregelung zu erhöhen. Was halten Sie davon?

Ich möchte nicht beurteilen, ob das die beste Lösung ist. Auf alle Fälle wäre es die effektivste. Mein Favorit wäre die verbindliche Entscheidungslösung, also eine Abfrage, die zum Beispiel beim Ausstellen eines Personalausweises oder regelmäßig im Abstand von mehreren Jahren durch Kassen oder andere Einrichtungen erfolgt, und bei der man deutlich Ja oder Nein sagen muss und das dann dokumentiert wird. Den Rahmen dazu muss der Gesetzgeber schaffen. So lange müssen wir aufklären und informieren.

Von Jana Brechlin