Neußen

In Neußen bei Belgern am Rand der Dahlener Heide herrscht am Sonnabendvormittag meist beschauliche Wochenendruhe. Anders an diesem Wochenende: am Kolkberg parken Autos mit Leipziger, Meißner oder Döbelner Kennzeichen und der Platz wird knapp. Das Ziel der Besucher ist die einzige verschneite Rodelpiste in Nordsachsen.

Tino Gottsmann und das Team von Neußener Carnevals-Club haben mit einer italienischen Schneekanone dafür gesorgt, dass hier gute Rodelbedingungen herrschen. Am Sonnabend nutzten, trotz einsetzendem Regen, viele diese Rodelmöglichkeit. „Ich freue mich, dass bei der Eröffnung so viele Leute gekommen sind“, meint er. Nicht so sehr erfreut ist er vom Wetterumschwung. „Bis Freitagabend war alles in Ordnung hatten wir ordentlichen Frost und eine gute Piste. Ich hoffe, dass wir diese Bedingungen noch halten könne“, sagt der Neußener. Für das erneute Beschneien der Piste müssen es wieder mindestens minus fünf Grad sein und der Regen und die milden Temperaturen sorgen für eine dünner werdende Schneedecke.

Rodelevent mit Schneekanone in Neußen Quelle: Hagen Rösner

„Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Wenn zu warm und zu feucht wird, dann müssen wir die Piste wieder schließen“, sagt er. Dieses Rodel-Event soll allerdings nicht das Letzte gewesen sein, wenn die Temperaturen wieder stimmen, kann es jederzeit wieder losgehen.

Von Hagen Rösner