Wermsdorf/Oschatz

Kennen Sie den? Der Besucher einer psychiatrischen Klinik fragt den Chefarzt, wie entschieden wird, wer Patient wird und wer nicht – also, wer „normal“ und „nicht normal“ ist. „Wir füllen Wasser in die Badewanne und bitten darum, sie zu leeren. Dafür bieten wir einen Teelöffel, einen Kaffeepott oder den Putzeimer an“, sagt der Arzt. „Ich verstehe“, sagt der Besucher, „und die Normalen nehmen den Eimer?“ „Nein“, entgegnet der Arzt, „die Normalen ziehen den Stöpsel.“

In dieser Woche sorgte der zum wiederholten Male aus dem Fachkrankenhaus Hubertusburg entlaufene Steffen Tempel für Diskussionen: Was ist „normal“ und was nicht – und behandeln wir in diesen Kliniken die falschen Leute?

Was ist schon normal? Nicht normal ist jedenfalls die Summe, die Oschatz ausgeben müsste, um entsprechend der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (auch kein normales Wort, oder?) drei Flüsschen im Stadtgebiet zu sanieren. 20 Millionen Euro! Hallo, gehts noch?

Normal ist auch nicht, dass große Trecker den Dreck vom Feld auf einem gerade neu asphaltierten Radweg in Zaußwitz breit fahren – einen Tag nach der Freigabe! Vielleicht suchen die Traktorfahrer ja schon nach einer weiträumigen Umleitung für die Trasse der neuen B 169 bei Ostrau und Salbitz. Wenn die endlich mal fertig wird, dürfen darauf keine Traktoren fahren – normal ist das auch nicht, oder?

Alle übrigen motorisierten Kraftfahrer fragen sich zudem gerade an der Zapfsäule: „Der Preis für Normalbenzin...normal ist der doch auch nicht mehr, oder?

Sie merken es: „Normal“, das ist ein Standardprogramm der Waschmaschine, nicht mehr und nicht weniger.

Von Christian Kunze