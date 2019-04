Wermsdorf

Zu den „Europäischen Tagen des Kunsthandwerks“ öffnen an diesem Wochenende in 21 Staaten Ateliers und Werkstätten. Im Raum Leipzig beteiligen sich 99 Betriebe aus dem gestaltenden, traditionellen oder restaurierenden Handwerk an diesen Aktionstagen. Etwas in Insellage, abseits des großen Trubels, befinden sich die Ausstellungsräume des Wermsdorfers Steffen Bieler.

Der Mittfünfziger hat in Leipzig Maschinenbau studiert und arbeitet als Ausbilder im Metall- und Anlagenbau. Dafür, wie fit der Wermsdorfer in punkto Mechanik und Statik ist, sprechen eine Reihe seiner Objekte, zum Beispiel „Meine Reise zum Mond“ mit verstellbaren Paddeln, Höhen- und Seitenrudern – inspiriert von Jules Verne.

Musikinstrumente aus Metall dienen auch als Kerzenhalter

„Zum Hinstellen hat jeder genug zuhause, meine Objekte haben alle eine Funktion“, betont Steffen Bieler. Die von ihm geschaffenen Musikinstrumente aus Metall sind eben nicht nur dekorativ, sondern auch als Kerzenhalter verwendbar. Wer schon immer wissen wollte, wie es aussieht, wenn man einen einzigartigen Schlafplatz schaffen möchte und dabei Venedig im Hinterkopf hat, sollte die Zeit am Sonntag, zwischen 10 und 18 Uhr unbedingt nutzen, um das Haus-Atelier im Schumannweg 1b in Wermsdorf zu besuchen. Dabei kann man sicher auch einen Blick auf die im Entstehen begriffene Skulptur „ Gotland 1394“ werfen.

Von Axel Kaminski