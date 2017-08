Sie hat nun auch die letzte Prüfung bestanden und hält stolz ihr Zertifikat in der Hand. Nicole Minzlaff aus Raitzen ist nun offiziell die neue Hundetrainerin in der Region. Anfragen von Hundebesitzern gab es reichlich. Spätestens anfang 2018 möchte sie die ersten Hunde trainieren. So lange wird es vermutlich noch dauern, bis auch die letzten Behörden grünes Licht erteilt haben.