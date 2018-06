Luppa

Noch gibt es freie Plätze für die Aktion „Natur zum Anfassen“. Dazu lädt der Energieversorger Mitgas 2. bis 6. Klassen ein. Zu dem Umweltbildungsprojekt gehören kostenlose Exkursionstage, die zwischen dem 27. August und dem 21. September in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg stattfinden. Dazu sind insgesamt 13 Höfe Partner der Aktion – einer davon ist der Kinderbauenhof von Petra Krasselt in Luppa. Kurz vor dem Anmeldeschluss sind bereits 130 Exkursionstage an Schulen vergeben worden, doch noch gibt es einige freie Plätze im Altenburger Land und in der Region.

Biene steht im Mittelpunkt

Interessierte Klassen können dazu die Nabu-Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld in Frohburg und den Reit- und Kinderbauernhof in Luppa besuchen. Auf der Internetseite www.natur-zum-anfassen.de können Lehrer noch freie Termine einsehen und sich mit ihren Klassen anmelden.

Das Umweltbildungsprojekt steht in diesem Jahr unter dem Motto „Eine Biene klärt auf – wie kommt der Apfel an den Baum“. Mitgas ermöglicht den Kindern mit dem Projekt, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erleben und ein Grundverständnis für die Kreisläufe und den Schutz der Natur zu entwickeln. Sie erfahren dabei, wie wichtig die Biene für den Obstbau ist.

Über 950 Grundschulen beteiligt

„Natur zum Anfassen“ geht mittlerweile ins neunte Jahr. Seit 2010 haben sich mehr als 18 300 Kinder daran beteiligt, 950 Schulen haben die Gelegenheit zu einem Exkursionstag genutzt. Projektpartner in der Region sind der Bauernhof von Petra Krasselt und die Ökostation des Umweltvereins Grüne Welle in Naundorf.

Von Jana Brechlin