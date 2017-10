Noch schnelleres Internet für Oschatzer Gewerbegebiete

Nicht nur für Privathaushalte ist eine schnelle Internetverbindung ein entscheidender Standortfaktor. Für Unternehmen ist es in der globalisierten Wirtschaftswelt fast noch wichtiger, eine schnelle Verbindung in die Welt zu haben. Der Landkreis will die Oschatzer Gewerbegebiete mit mindestens 1 Gigabit pro Sekunde versorgen.