Wermsdorf

Unmittelbar nach dem Jahreswechsel ist zumindest die erste Firma schon wieder auf der Baustelle der neuen Wermsdorfer Grundschule tätig. Noch haben die Mitarbeiter der Oschatzer Firma Schneider Bad und Heizung viel Bewegungsfreiheit an ihrem Arbeitsplatz. Ab Anfang kommender Woche soll das anders aussehen. „Ab Montag steigen weitere Gewerke wieder ein, dann werden hier mehr Leute zu finden sein“, erläutert der Wermsdorfer Bauamtsleiter Thomas Keller.

Die Installateure der Firma Schneider sind zurzeit dabei, Kabelschächte und -kanäle aus Einzelteilen zusammenzusetzen und an Decken beziehungsweise Wänden zu montieren. Außerdem nehmen unter ihren Händen die Sanitärinstallationen in den Toiletten und den Waschräumen Gestalt der Schule an.

Dabei sind die momentan hier tätigen Mitarbeiter im fertiggestellten Rohbau vor Wind und Wetter geschützt. Außerdem laufen die Bautrockner, so dass die Temperaturen im Gebäude deutlich über den frischen Werten draußen liegen.

Der erste Spatenstich für die Grundschule, die neben dem bisherigen Standort entsteht, erfolgte Ende März 2018 im Beisein des sächsischen Kultusministers Christian Piwarz ( CDU). Der Freistaat fördert das Projekt, bei dem es sich um ein knapp fünf Millionen Euro teures Null-Energie-Haus handelt, mit 2,8 Millionen Euro.

Das Richtfest für dieses Gebäude fand bereits Ende Oktober statt. Die Einweihung ist für dieses Jahr zum Schulanfang geplant.

Von Axel Kaminski