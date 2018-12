Mügeln

Der Modelleisenbahnverein Glossen stellt in dieser Woche im Ratssaal im Mügelner Rathaus aus. Rund um den Saal führen die Schienen, auf denen elektrisch befeuerte Waggons und Lokomotiven umherzischen. Die Kinder vom Mügelner Kindergarten „Sonnenblume“ zeigten sich bei einem Besuch vor allem von der Winterlandschaft begeistert. Winzige Schneemänner, heimelig erleuchtete Häuser und spielende Kinder bevölkern die Platte und lassen sich von den Schienen umrunden. Am Samstag und am Sonntag gibt es von 10 bis 17 Uhr noch die Möglichkeit, die Ausstellung mit der ganzen Familie zu besichtigen. Kinder ab sechs Jahren zahlen einen Euro, Erwachsene zahlen drei Euro und eine Familie mit drei Kindern zahlt einen Sondereintritt von sieben Euro. Wegen der Ausstellung findet die Ratssitzung am Donnerstag in Glossen statt.

Von Katharina Stork