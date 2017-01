Eilenburg. Der Kreisverband Nordsachsen der Alternative für Deutschland hat am Sonnabend im Eilenburger Bürgerhaus mit Detlev Spangenberg seinen Direktkandidaten für die im September anstehende Bundestagswahl gewählt. In einer Stichwahl setzte sich der 72-Jährige mit 16 Stimmen knapp gegen Ivo Teichmann aus der Sächsischen Schweiz durch, der 14 Stimmen bekam. Spangenberg wurde in Chemnitz geboren, wuchs in Weimar auf, ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt in Radebeul. Seit 2014 sitzt das frühere CDU-Mitglied für die AfD als Abgeordneter im sächsischen Landtag. Zur Wahl hatten sich mehrere Kandidaten gestellt, unter ihnen auch der Mockrehnaer Gemeinderat Sandro Oschkinat.

Von Kathrin Kabelitz