oschatz

In Sachsen stehen zwar erst im nächsten Jahr wieder Wahlen im Kalender, doch bei Parteien, Interessensvereinigungen sind sie schon längst ein Thema. Mit dem Rückenwind der Landtagswahl in Bayern gehen Nordsachsens Grüne bereits jetzt in die Offensive bei der Suche nach Kandidaten für die Wahl 2019. Ein erstes Treffen gab es am Wochenende im Oschatzer E-Werk.

Betonung liegt auf Sachsen

Doch werden Nordsachsens Grüne auch tatsächlich vom guten Abschneiden der Grünen in Bayern profitieren können? In Oschatz jedenfalls bekräftigten Mitglieder der Grünen bei ihrer Zusammenkunft mit interessierten Bürgern und möglichen Kandidaten für das Kreis- und die kommunalen Parlamente jedenfalls: Wir sind Sachsen! Euphorisch sein, Hoffnung auf ein zweistelliges Ergebnis bei der Wahl zu erzielen, daran glaube hier noch keiner. Wichtig sei, eigene Themen zu finden, die im Landkreis und den Gemeinden wichtig für die Menschen seien.

Anbindung an öffentlichen Nahverkehr

In der Diskussionsrunde mit dem im Vorjahr gewählten Kreissprecher Malte Reupert aus Größböhla fanden sich schnell einige Punkte, für die man sich unbedingt einsetzen will und die vor allem auch gute Argumente sein könnten, warum sich Bürger im nächsten Jahr für die Grünen entscheiden: die Anbindung des öffentlichen Raumes an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs, der Ausbau des Radverkehrsplanes nicht nur aus Sicht des Tourismus, der Umgang mit den Naturressourcen, Nachhaltigkeit, Erhalt von Lebensqualität für den ländlichen Raum.

Malte Reupert betonte, es gebe noch viele andere Themen, über die man sich in den nächsten Wochen klar werden will. Reupert hatte dazu ein neunseitiges Positionspapier erarbeitet, das als Grundlage dienen soll und den Teilnehmern der Zusammenkunft ausgehändigt wurde. Sie können sich jetzt in Ruhe damit beschäftigen, weitere Inhalte können aufgenommen werden. Bei künftigen Treffen soll dann darüber diskutiert werden. „Das Papier ist nicht stur. Wichtig ist, kreisliche und kommunale Themen zu haben, mit denen sich die Menschen identifizieren können“, so der Kreissprecher.

Derzeit neun Vertreter im Kreistag und Kommunalparlamenten

Die Grünen haben derzeit neun Vertreter im Kreistag und Kommunalparlamenten. Nicht alle sind Mitglied bei ihnen. Zu den aktivsten in der Oschatzer Region gehören Barbara Scheller, Uta Schmidt und David Pfennig. Alle drei tragen sich derzeit mit den Gedanken, wenigstens in den Parlamenten ihrer Kommunen anzutreten. Entschieden sei noch nichts. Andere Teilnehmer der Sitzung wollen ebenso für die Grünen kandidieren. In den nächsten Tagen sei es das Ziel, weitere Kandidaten zu suchen, um in allen Kommunen antreten zu können. Die Kandidaten sollten Fachkompetenz einbringen können.

Von bärbel schumann