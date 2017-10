Nordsachsens Landrat Kai Emanuel von Tillichs Rücktritt überrascht

Mockrehna. Als Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) am Mittwochnachmittag vor die Medien trat und seinen Rücktritt ankündigte, weilte Nordsachsen Landrat Kai Emanuel (parteilos) gerade in Mockrehna, um bei der Übergabe des neu gestalteten Gutshofes in der Ortsmitte dabei zu sein.

Erst auf dem Weg in sein Torgauer Büro erfuhr er aus Ticker-Meldungen auf seinem Handy von den neuesten Entwicklungen in der Landeshauptstadt. „Es gab zwar Anzeichen für Veränderungen in Dresden. Dieser Schritt und sein Zeitpunkt haben mich aber überrascht“, sagte Emanuel.

Rücktritt von Tillich sei nicht vorhersehbar gewesen

Weder bei dem Treffen Tillichs mit den sächsischen Landräten am vergangenen Wochenende noch bei verschiedenen Arbeitsgesprächen am Mittwoch mit Vertretern aus Dresdner Ministerien sei absehbar gewesen, dass der Ministerpräsident seinen Rücktritt erklären werde. Kai Emanuel: „Für unseren Landkreis ist jetzt wichtig, dass kein Entscheidungsstau entsteht, sondern alle drängenden Themen zügig weiter bearbeitet werden. Das reicht vom Ausbau der B 87 bis zu offenen Fragen bei der Wohnsitzauflage für Flüchtlinge.“

Von LVZ /gap