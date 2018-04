Nordsachsens Tuning-Fans zeigen bei Bad Düben ihre frisch polierten Karossen

Tuner trafen sich am Wochenende zum Dubstore Saisonopening 2018 am alten Silo in Wellaune bei Bad Düben, direkt an der Bundesstraße 2. Rund 300 Fahrzeuge aus Nordsachsen, Anhalt-Bitterfeld und Leipzig präsentierten am ersten Tag des Jahres ihre Fahrzeuge.

Quelle: Alexander Prautzsch