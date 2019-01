Nordsachsen/Neussen

Grüne Wiesen, grüne Nadelbäume – von Schnee keine Spur. In Neußen hatte die weiße Pracht in diesem Jahr noch keine Chance. Dennoch wird sich der Kolkberg in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Belgern-Schildau am Sonnabend und Sonntag in Nordsachsens Wintersport-Paradies verwandeln (Start jeweils 11 Uhr). Des Rätsels Lösung ist eine Schneekanone. Die befeuert seit Montagabend den Hügel am Ortsrand.

Tobias Krug stapft den Waldweg am Kolkberg rauf, der sich etwa 15 Höhenmeter über Neußen (127 Meter über dem Meeresspiegel) im nordsächsischen Flachland erhebt. Auf dem Gipfel holt er einen Zollstock aus seiner Arbeitskombi und sticht ihn in die Schneedecke. „28 Zentimeter, das ist jetzt ausreichend“, sagt der 30-Jährige stolz. Drei Nächte lang hat eine Schneekanone aus italienischer Produktion kubikmeterweise Schnee auf den Kolkberg geblasen und die grüne Erhebung in eine etwa 150 Meter lange, weiße Abfahrtspiste verwandelt.

Männerballett des Neußener Carneval Clubs bereitet Rodelgaudi vor

„Wir sind alle ein bisschen verrückt“, gibt Enrico Storm zu. Mit „alle“ meint der 47-Jährige die Jungs vom Männerballett des Neußener Carneval Clubs. Die hatten bei ihrem Stammtisch vor zwei Jahren die Idee, eine Rodelgaudi auf die Beine zu stellen. Mit einer kleineren Schneekanone ging es 2017 los. Etwa 300 Wintersport-Fans tobten sich einen Tag lang am Hang aus.

In diesem Jahr soll alles noch eine Nummer größer werden. Seit Montag ist der harte Kern der Neußener Narren täglich von 10 Uhr an mit den Vorbereitungen aufs Wochenende beschäftigt. Die Wintersportler werden sich mit Glühwein, Rostern, Steaks und Grilltalern stärken können. Strohballen am Pistenrand sollen für die Sicherheit der Gäste sorgen. Zwei Lichtmasten und vier Flutlichtstrahler werden den Hang auch nach Einbruch der Dunkelheit ausleuchten. „Das geht bis open end“, kündigt Tobias Krug an.

30 aufgeblasene Schläuche stehen fürs Rodeln bereit

Für die Rodelfans stehen 30 aufgeblasene Schläuche kostenlos bereit, sie können aber auch eigene Schlitten, Ski oder Snowboards mitbringen. „Wie eine blaue Piste“, beschreibt Enrico Storm den Schwierigkeitsgrad der Abfahrt, schnappt sich einen Schlauch, klettert den Kolkberg hoch – und ab geht’s. „Volle Kante geradeaus runter“, ruft er von oben und donnert auch schon an seinen Mitstreitern vorbei.

Einen Lift gibt es nicht

Einen Lift gibt es in Neußen allerdings nicht. „Den Berg müssen die Leute schon selbst hochkraxeln“, sagt Tobias Krug. Er ist das letzte Mal vor vier Jahren in Österreich Abfahrt-Ski gefahren. Dann kam Sohn Alfred und drei Jahre später Tochter Elise. Die Kleinen freuen sich schon aufs Wochenende, wenn sie mit ihrem Vater den Kolkberg runterrutschen können. „Wir machen das ja für die Kinder“, sagt der Neußener und schiebt gleich hinterher: „Natürlich wollen wir auch selbst ein bisschen Spaß haben.“

Am 9. Februar großer Auftritt fürs Männerballett

Wenn sich Nordsachsens Wintersport-Paradies nach diesem Wochenende allmählich wieder in einen ganz normalen, grünen Hügel verwandelt, ist der Spaß für die Neußener Narren noch längst nicht vorbei. Am 9. Februar wird das Männerballett des Carneval Clubs im Schützenhaus der benachbarten Stadt Belgern bei der ersten Faschingsveranstaltung in diesem Jahr seinen großen Auftritt haben. „Wir werden uns an diesem Abend in Elvis-Imitate verwandeln“, verrät Tobias Krug.

Von frank hörügel