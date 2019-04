Nordsachsen

Die aktuell gefragteste Bildungseinrichtung Nordsachsens steht in Delitzsch. Am Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium in der bevölkerungsreichsten Stadt des Landkreises wurden 142 neue Schüler der aktuell noch vierten Klassenstufe für das kommende Schuljahr angemeldet. Unter den Oberschulen im Landkreis kam die Oschatzer Robert-Härtwig-Schule mit 90 Anmeldungen auf die bisher meisten neuen Schüler. Die Zahlen gab Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) auf Nachfrage der Landtagsabgeordneten Petra Zais (Grüne) bekannt.

Oschatz stellt die rechnerisch beliebteste Oberschule

Das Delitzscher Ehrenberg-Gymnasium hat mit 945 Schülern aktuell bereits die meisten im Landkreis. Die Schule benötigt daher auch ab dem kommenden Schuljahr sechs zusätzliche Klassenräume. Um die Kapazität zu erreichen, soll auf eine Containerlösung zurückgegriffen werden. Zudem ist vorgesehen, den derzeit nicht mehr genutzten Backsteinbau in eine Mensa umzuwandeln und die jetzigen Speiseräume wiederum zu Klassenzimmern. Noch am ehesten mithalten können bei der Zahl neuer Schüler mit dem Delitzscher Gymnasium nur das Gymnasium in Schkeuditz (124 Anmeldungen) und das Johann-Walter-Gymnasium in Torgau (120 Anmeldungen).

Nach der vierten Klasse wechseln Nordsachsens Grundschüler an eine weiterführende Bildungseinrichtung wie das Ehrenberg-Gymnasiums in Delitzsch. (Archivfoto) Quelle: Wolfgang Sens

Bei den kommunalen Oberschulen folgen hinter der Oschatzer Härtwig-Schule auf den Rängen zwei und drei die Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg mit 83 Anmeldungen und die Torgauer Katharina-von-Bora-Oberschule (81 Anmeldungen).

Für die stetig wachsenden Schülerzahlen in Nordsachsen gibt es verschiedene Gründe: Die Stadt und Region um Delitzsch biete beispielsweise attraktive Rahmenbedingungen für Familien, sei es im Hinblick auf den ÖPNV, S-Bahn, Arbeitsplätze, gesicherte Kinderbetreuung bis hin zu moderaten Baupreisen, erklärte Steffen Fleischer, Dezernent der Hauptverwaltung im Landratsamt. „Dies und nicht zuletzt auch die günstige Lage zum Oberzentrum Leipzig wirken hier im Ergebnis positiv.“

211 Anmeldung an Gymnasium in Dresden

Sachsens aktuell beliebtestes kommunales Gymnasium steht übrigens in Dresden, ist frisch saniert und wurde nach dem Naturforscher Ehrenfried Walther von Tschirnhaus benannt. Insgesamt 211 neue Schüler der aktuell noch vierten Klassenstufe wurden an der Bildungseinrichtung in der Dresdner Südvorstadt angemeldet – so viele, wie sonst nirgends im Freistaat. Dahinter befinden sich das Dresdner Gymnasium Bürgerwiese (185 Anmeldungen) und die Gerda-Taro-Schule im Leipziger Zentrum-Süd (178 Anmeldungen). Im Schnitt werden 60 bis 80 Viertklässer an den Gymnasien im Freistaat angemeldet.

Mit Blick auf die Oberschulen steht die zumindest rechnerisch „beliebteste“ Oberschule Sachsens ebenfalls in Dresden. Die 32. Oberschule im Stadtteil Tolkewitz verzeichnet 191 Anmeldungen zum neuen Schuljahr. Auf den Rängen zwei und drei rangieren in dieser Kategorie die frisch sanierte Schule Ratzelstraße im Leipziger Stadtteil Kleinzschocher (188 Anmeldungen) und die 68. Leipziger Oberschule (143 Anmeldungen), gelegen im Stadtteil Gohlis.

Wie Petra Zais von den Grünen erklärt, gebe es in Sachsen zum Teil deutliche Unterschiede bei der Vergabe der Bildungsempfehlungen – abhängig jeweils von Wohnort und Geschlecht. Für sie liege jedoch auf der Hand, „dass das Schulangebot vor Ort maßgeblichen Einfluss hat“, sagte Zais gegenüber dieser Zeitung und plädierte dafür, dass Schulangebot durch Gemeinschaftsschulen zu erweitern, „wo es vor Ort gewollt ist.“

