Mügeln. Die Mitglieder der Mügelner Ortsfeuerwehr trafen sich am Montagabend zu ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei stand nach fünf Jahren die Wahl einer neuen Leitung der Ortsfeuerwehr an. Als Gäste konnten sie Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke sowie Vertreter des Landes- und Kreisfeuerwehrverbandes begrüßen.

Nach der Eröffnung durch den Orts- und Stadtwehrleiter Ingo Fischer gab der Leiter Innendienst Nico Müller Rechenschaft über die Arbeit der freiwilligen Helfer in den zurückliegenden Monaten ab. Derzeit eint die Mügelner Ortsfeuerwehr 106 Feuerwehrleute. Davon sind 46 aktive Kameraden. Zudem gehören ihr zehn Frauen an. Die Jugendfeuerwehr zählt 30 Mitglieder, 20 Feuerwehrleute zählt die Alters- und Ehrenabteilung. Viel Wert wird in der Wehr auf die Ausbildung gelegt. 21 Feuerwehrleute bewältigten die Ausbildung auf der Atemschutzstrecke erfolgreich. Drei Kameraden besuchten Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, ließen sich beispielsweise zum Gruppenführer ausbilden. Auf kreislicher Ebene nahmen elf Feuerwehrleute an Lehrgängen teil. Auf diese Weise kamen insgesamt 1358 geleistete Ausbildungsstunden zusammen.

Im Jahr 2016 insgesamt 33 Einsätze

„Im Jahr 2016 wurden wir zu 33 Einsätzen gerufen, darunter waren sechs Brandeinsätze, neun Mal technische Hilfeleistungen und vier Einsätze bei Verkehrsunfällen“, berichtete Nico Müller. Mit der Eröffnung der neuen Leitstelle in Leipzig gab es auch für die Mügelner Kameraden eine neue Ausrückordnung, kommen sie nun auch bei größeren Schadensmeldungen in den umliegenden Städten zum Einsatz. „Aber meist können wir diese Einsätze bei der Anfahrt dahin abbrechen“, so Müller. Ein Zustand, der die ehrenamtlichen Helfer nicht befriedigt, wie sich auch in der späteren Wortmeldung von Jörg Bräuer, Kameradenvertreter der Wehrleitung, zeigte. Er forderte Abhilfe, denn dieser Zustand zehre besonders an der moralischen Substanz der Wehr.

Auch wenn Einsätze und Übungen den Wehralltag bestimmten, viel werde auch für das Ansehen der Feuerwehr in der Öffentlichkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl getan. Das Maibaumstellen, die Teilnahme an Stadthöhepunkten, der Tag der offenen Tür im September oder auch gemeinsame Vergnügungen gehörten zum Wehrleben.

Jugendfeuerwehr zählt 19 Mitglieder

In den Berichten zur Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr wurde deutlich, dass bei den Mügelnern sehr viel in Sachen Nachwuchsgewinnung getan wird. Derzeit zählt die Jugendfeuerwehr 19 Mitglieder, der Kindergruppe gehören neun Mädchen und Jungen an.

Für die Wahrung der Feuerwehrtraditionen der Stadt setzt sich die Alters- und Ehrenabteilung ein, die mit viel Einsatz das Traditionskabinett der Wehr betreut und erhält.

Nach den einzelnen Berichten kam es zur Wahl der neuen Ortsfeuerwehrleitung in geheimer Abstimmung, da für verschiedene Funktionen mehrfach Kameraden sich zur Wahl stellten. Für die Position des Ortswehrleiters stand dabei Ingo Fischer nicht zur Verfügung. „Wir wollen Doppelbesetzungen vermeiden, um Interessenskonflikten vorzubeugen“, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke. Für die Funktion des Ortswehrleiters kandidierte Norman Wolf als einziger. Von den 51 anwesenden Kameraden schenkten ihm 50 das Vertrauen. Mehrheitlich wurden zudem in die Wehrleitung Ingo Fischer als Stellvertreter, David Tritzschel, Nico Müller, Maik Lippmann Mario Steinhilber und Jörg Bräuer gewählt. Der neue Ortswehrleiter ist 31 Jahre alt und gebürtiger Mügelner, wohnt seit einem Jahr in Neusornzig und ist Berufsfeuerwehrmann in Zwickau. Davor arbeitete er in der Rettungsleitstelle in Delitzsch. Seit mehren Jahren gehört er der Mügelner Feuerwehr an.

Die Jahreshauptversammlung nahmen Stadtwehrleiter und Bürgermeister zum Anlass, verschiedene Mitglieder der Ortswehr zu befördern und für langjährige aktive Mitgliedschaft in ihren Reihen zu ehren.

