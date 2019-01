Oschatz

Der Geschichts- und Heimatverein, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Stadtratsfraktion der Partei Die Linke machen in Oschatz 100 Jahre wett: Denn in den Vorträgen unter der Überschrift „Revolution 1918 in Oschatz – Rätemacht, Soziale Volksrepublik, Freistaat?“ entführten sie gemeinsam in eine politisch bewegte Zeit.

Die Vergangenheit wurde lebendig, dafür sorgten am Donnerstagabend im Thomas-Müntzer-Haus Dietmar Wendler, Gesellschaftswissenschaftler aus Chemnitz, und der Oschatzer Autor Wolfgang Michael.

Mit Erstem Weltkrieg endet das Kaiserreich – auch in Oschatz

Während es Wendler oblag, das Ende des Ersten Weltkriegs aus Sicht des damit endenden Kaiserreichs und des Königreichs Sachsens zu schildern, blickte Michael auf Oschatz. Nach Soldatenaufständen, Abdankung des Kaisers und dem Entstehen der Weimarer Republik – deren Scheitern er vorweg nahm – endete Wendler mit einer Karte früher und wilder KZs: „Am Ende ging es darum, Jagd auf die ‚Novemberverbrecher’ zu machen.“

Michael musste seinen Bogen nicht so weit spannen: „Vorausgeschickt sei, dass in Oschatz keine Revolution, sondern höchstens ein Revolutiönchen stattfand“, begann er, um dann doch Charakteristisches für die Stadt herauszuarbeiten. Er hatte Zeitungen als Quellen gesichtet und konnte damit das wenig revolutionäre Geschehen in Oschatz nachzeichnen.

Oschatz kein Hort der Revolution

Dabei stützte er sich auf das Oschatzer Tageblatt und den Oschatzer Gemeinnützigen, zwei „ausgesprochen bürgerliche“ Blätter, eines bürgerlich-liberal, das andere deutsch-national. Dass es in Oschatz nicht zu einer mächtigeren Umwälzung kam, rechne er zwei Gründen zu: Die Stadtverwaltung hatte es geschafft, dass die Bevölkerung versorgt war. „Also wenigstens mit den wichtigsten Lebensmitteln.“ Hungeraufstände, wie in den Großstädten, blieben aus.

Den zweiten Grund sah er in der Gesellschaft der Stadt: „ Oschatz war eine Stadt, die tiefbürgerlich und national gesinnt war. Es gab zwar eine starke SPD-Gruppe, sie trat aber wenig gesellschaftlich wirksam auf.“ Zwar kam es auch in Oschatz zu Arbeiter-und-Soldaten-Räten und Wahlurnen wurden verbrannt.

Novemberrevolution kostete in Oschatz 800 Mark

Aber nach den Wahlen zur Nationalversammlung, der sächsischen Regierung und des Stadtrats ist dieser tief bürgerlich dominiert. Die Unkosten der Revolution werden per Beschluss der Stadtverordnung am 15. Januar 1919 dann auf 800 Mark festgesetzt und großzügig für die Stadt übernommen.

„Das steht wirklich so im Protokoll!“, staunte Michael selbst, der auch eine Zahl zur Einordnung hatte: Die Kriegsausgaben für die Stadt seien auf 2,8 Millionen Mark beziffert worden.

Von Manuel Niemann