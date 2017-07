OAZ-Zusteller aus Oschatz geben Tipps für die Sommerferien

Die Post quellt über, die Namen befinden sich nicht am Briefkasten – doch welche Voraussetzungen sollte ein geeigneter Kasten erfüllen? Was die Zeitungs-Zustellerin Heike Gläser während ihrer Arbeitszeit und vor allem in den Sommerferien erlebt und worauf die Reisenden achten sollen, erzählt sie in einem Interview mit der Oschatzer Allgemeinen Zeitung.