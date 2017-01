Oschatz. Abkürzungen sind nicht jedermanns Sache. Wer denkt, dass die in den Amtsstuben der Region übliche Behördensprache ausgebildeter Verwaltungsfachmänner und – frauen durch Verknappen auf markante Anfangsbuchstaben besser verständlich wird als manches Bandwurmwort, der irrt sich gewaltig.

So wurden in den zurückliegenden Wochen etliche FGUs in der Gemeinde Wermsdorf erneuert. Wenn es bei Ihnen jetzt nicht gleich Klick macht, keine Bange: Selbst mancher Amtsschimmel rätselt ewig über dieses Akronym. Die Auflösung lautet „Fahrgastunterstand“. Wer nicht im öffentlichen Dienst tätig ist, nennt FGUs im Übrigen schlichtweg Buswartehäuschen. Die amtlich korrekte Kurzform dafür wäre dann BWH. Mal ganz ehrlich, knackig klingt anders.

Verwechslungsgefahr droht dagegen beim Operativen Abwehrzentrum der sächsischen Polizei. Die Blaumänner dort kürzen diese interne Zweigstelle zur Bekämpfung extremistisch motivierter Straftaten folgerichtig mit OAZ ab. Das kann bei den Lesern dieser Tageszeitung schon mal zu sehr großer Verwirrung führen, wenn sie der OAZ (Oschatzer Allgemeine Zeitung) entnehmen dürfen, dass OAZ jetzt nicht nur recherchiert, sondern gleich mal selbst mit ermittelt.

Glücklicherweise lassen sich die meisten politischen Ideen und Überzeugungen inzwischen ja auch mit drei griffigen Buchstaben zusammenfassen. Parteien, die etwas auf sich halten, brauchen keine umständlichen Erläuterungen dafür im Namen führen, wofür sie eintreten. Im bevorstehenden Bundestagswahlkampf ist es ganz besonders wichtig, sich vom politischen Gegner abzugrenzen.

Es ist daher gut zu wissen, dass bei denen, die in Deutschland auf Stimmenfang gehen, sofort klar ist, was dahinter steckt. Verwechslungen sind ausgeschlossen, denn auch künftig können Sie sich auf Folgendes verlassen: Die NPD ist die Nebensächlichste Partei Deutschlands, in der SPD vereinen sich Sozialdemokratische Partikel Deutschlands, in der AfD die Affen für D-Mark, die FDP steht für Fast Drei Prozent und die CDU ist der Club Deutscher Unternehmer.



Von Christian Kunze