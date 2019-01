Wermsdorf

Am Fuße des Berges, im Turm des Geophysikalischen Observatoriums Collm, liegt das Arbeitszimmer von Siegfried Wendt. Hier wertet der Geophysiker die Erdbeben aus, die in der Forschungseinrichtung registriert werden.

Während seine Kollegin Petra Buchholz vorwiegend die Erdbeben aufarbeitet, die aus der Ferne bis hier vordringen, widmet er sich Erderschütterungen, die relativ nah entstehen. Zusammen mit dem 70-Jährigen hat die OAZ auf das vergangene Jahr geblickt.

Vogtland aktivste Region in Sachsen

War 2018 von Erschütterungen geprägt? „Wenn es um die Nahbeben geht, ist es tatsächlich so, dass das vorige Jahr ein ziemlich aktives war“, resümiert der Wissenschaftler. Das könne er auch mit Grafiken illustrieren.

Sagt er, und lässt seinen Computer losrechnen. Eine Sachsenkarte erscheint, die besonders im Südosten viele Ereignisse verzeichnet. Die Nahbeben, mit denen sich Wendt beschäftigt, entstehen in diesem Zipfel Sachsens und knapp hinter der Landesgrenze zu Tschechien.

Das Vogtland und der Nordwesten Tschechiens waren auch im Jahr 2018 besonders seismisch aktive Gebiete. Quelle: Geophysikalisches Observatorium Collm

Über 2600 Beben in der Nähe ausgewertet

Nordwestböhmen sei die seismisch aktivste Region in seinem Beobachtungsgebiet: „Mindestens 80 Prozent von dem, was ich auswerte, stammen daher.“ Das war auch im vergangenen Jahr so. Auf der Karte häufen sich im Bereich zwischen Luby und Nový Kostel auf der tschechischen und im oberen Vogtland auf der deutschen Seite die aufgezeichneten Erdbeben.

Daneben gebe es auf einem 30 bis 40 Kilometer breiten Streifen, der sogenannten Regensburg-Leipzig-Prignitz-Zone, immer einmal wieder einzelne Beben. „Es ist sonst – über das Land verteilt – relativ wenig gewesen“, sagt er mit Blick auf die Daten. Etwa in der Gegend von Annaberg-Buchholz, in Zwickau oder in Aue habe es leichtere Beben gegeben.

Schwarmbeben treffen Nordwestböhmen

Insgesamt habe er im Vorjahr im Nahbereich über 2600 Beben ausgewertet. Das stärkste erreichte einen sogenannten Magnitudenwert von fast 4. Über 200 Beben hatten eine Stärke von 2 oder größer.

Ungefähr 2180 der Beben gehen dabei auf das relativ kleine Gebiet um Nový Kostel zurück: „Dort ist das ganze Jahr Aktivität“, erklärt er. Einen starken Anstieg habe es zum 10. Mai 2018 gegeben, nachdem die Zahl der Beben rasant nach oben ging – bis zu einer Stärke von 3,8 am 14. Mai (siehe Grafik unten). „Dann gab es ein langsames Abklingen, was sich über Wochen hinzog.“ Einen kleineren Schwarm verzeichnete im August dieselbe Region.

2018 war die Erdbebenaktivität besonders groß im Gebiet um Nový Kostel in Tschechien (braune Dreiecke), insbesondere im Mai und August. Allein 2185 Beben fanden dort statt. Gefolgt von 165 in der Gegend um Plauen (rote Punkte) und 92 in Klingenthal und Umgebung (orange Punkte). Quelle: Geophysikalisches Observatorium Collm

Geologische Besonderheit der Region

Im Gegensatz zu einem Haupt- mit Nachbeben gibt es bei einem Schwarm kein dominantes Beben. Das liege daran, dass sich im Vogtland und Nordwestböhmen keine rein tektonischen Beben ereigneten: „Wenn geologische Materialien aufeinandertreffen, können sie viel Druck aushalten. Aber irgendwann rutschen sie ein Stück weiter.“ Dann bebt die Erde heftig – und dann nach.

Hier komme jedoch zum Druck auf das Gestein ein Schmiermittel: Magma oder auch Wasser aus Mineralquellen, das nach oben drückt. Die Folge: Der Druck verteilt sich nicht ruckartig, sondern in vielen kleinen Sprüngen. „Es passieren dann Hunderte oder auch Tausende Beben an einem Tag“, sagt er.

Beben ab einer Stärke von 1,5 wahrnehmbar

Die Wirkungen dieser Beben sind dann etwa im Vogtland zu spüren. Anrufe bekommt Wendt im Observatorium allerdings eher, wenn andernorts etwas zu spüren gewesen sei. „Die Vogtländer sind erschütterungsresistent“, lacht er.

Sensible Leute könnten Erdbeben bereits ab einer Stärke von 1,5 wahrnehmen, wenn sie dies zuordnen können. Ab Stärke 4 bewegen sich bereits Zimmergegenstände vom Fleck.

Auch global ein erdbebenreiches Vorjahr

Was ist mit Erdbeben, die hierzulande nicht gespürt werden, weil sie weit entfernt stattfinden? Die feinen Instrumente auf dem Collm erfassen auch diese. Global gesehen: War 2018 ein erdbebenreiches Jahr?

„Na, wie verrückt! Das Jahr war auch global ein besonders aktives!“, sagt Wendt. In Erinnerung ist ihm etwa das schwere Beben im September auf der indonesischen Insel Sulawesi geblieben. Das hatte einen Tsunami ausgelöst und über Tausend Tote gefordert.

Türrahmen bieten Sicherheit

Können die Forscher voraussagen, welche Folgen so ein Beben haben wird? Das hänge von der Teilchenbewegungen in einer Welle ab: Wenn diese auf und ab schwingen, sei dies weniger gefährlich. „Es gibt auch Scherwellen, wo die Teilchen sich waagerecht zur Ausbreitungsrichtung verteilen“, erklärt der 70-Jährige.

Gebäude heben sich dann nicht und sinken, sondern schwingen zu den Seiten. Das belaste Wände und führe zum Einsturz von Zwischendecken. Der sicherste Ort, wenn man ein Gebäude bei einem Erdbeben nicht mehr verlassen könne, sei daher der Türrahmen oder etwas, was Deckung biete.

Von Manuel Niemann