Oschatz

Was passiert, wenn ein Angehöriger plötzlich schwer krank wird, aber noch keine Vorsorgevollmacht innerhalb der Familie ausgestellt hat? Wer entscheidet dann über ärztliche Maßnahmen, wie zum Beispiel bei Komapatienten? Wie gestaltet sich die gerichtliche Betreuerbestellung in solchen Fällen oder wenn altersbedingt Pflegebedarf eintritt? Fragen wie diese rund um das Thema Betreuung und Vorsorgevollmacht stehen am Mittwochabend auf der Tagesordnung einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Offenen Tage der Justiz, in der Zweigstelle Oschatz des Amtsgerichts Torgau.

Fünf Sprecher nehmen auf dem Podium Platz

Fünf Podiumsteilnehmer stellen sich in einer offenen Diskussion den Fragen des Publikums: Notar Christian Salzig aus Oschatz, Sylvia Kirschner von der Betreuungsbehörde des Landratsamts Nordsachsen und der Direktor des Amtsgerichts Torgau, Tom Herberger. Einen Einblick in die rechtliche Situation geben außerdem Stefanie Dammer, auch vom Amtsgericht Torgau, und Karola Meisel, Richterin am Amtsgericht Torgau.

Jeder kann in Oschatz mitdiskutieren

Eingeladen ist jeder, der Fragen zu diesem Thema der Vorsorge und Betreuung hat, der sich informieren will oder mehr zu konkreten Fällen wissen möchte. Beginn ist am Mittwoch um 18 Uhr, die Veranstaltung findet im Sitzungssaal 213 der Gerichts-Zweigstelle in der Brüderstraße statt.

Die Tage der Justiz, in denen sich die Behörden öffnen und ihre Arbeit vorstellen, sind an ein Jubiläum gekoppelt. Nach der friedlichen Revolution wurden 1993 im Freistaat die ordentlichen Gerichte ebenso wieder errichtet wie die Staatsanwaltschaften. Bis zu diesem Zeitpunkt existierten Kreis- und Bezirksgerichte. Das ist nun 25 Jahre her. Zu den ordentlichen Gerichten zählen heute die Amts- und Landgerichte sowie das Oberlandesgericht.

Von Katharina Stork