Öko-Station Naundorf verzeichnet Teilnahmerekord bei „Natur zum Anfassen“

Mit dem Kescher fischten die Mädchen und Jungen der 2. Klasse der Apfelbaumschule Schweta, hier mit ihrer Lehrerin Marion Schirrmeister, am Teich in Naundorf kleine Fische heraus, studierten sie und setzten sie anschließend in das Gewässer zurück.



Quelle: Heinz Großnick