Oschatz

Ein wenig sei es wie beim russischen Clown Oleg Popow, erklärt Pfarrer Ulrich Dombrowsky. Der jage in der Manege einem Lichtpunkt nach, fange ihn ein und stopfe ihn in die Tasche. Als er merkt, dass etwas nicht stimmt, hole er das eingefangene Licht wieder hervor – und teile es mit den Zuschauern. Eine einfache Geste.

„In diesen Tagen habt ihr ein klein wenig Licht gebracht und ein klein wenig Freude“, leitete er über. Die Kinder seiner Römisch-Katholischen Pfarrei St. Hubertus waren auch in diesem Jahr unterwegs, um als Sternsinger Häusern und Bewohnern ihren traditionellen Segen zu spenden und für den guten Zweck zu sammeln. Wie bereits im vergangenen Jahr beteiligte sich die Evangelisch-Lutherische Sankt-Aegidien-Kirchgemeinde Oschatz an der Aktion.

Heilige Drei Könige für beide Konfessionen wichtig

Der Lohn: „Ich denke, wenn wir noch etwas zusammenlegen, schaffen wir die 3000er-Grenze locker“, gab sich Christof Jochem, Pfarrer der evangelischen Gemeinde, zu Anfang des abschließenden ökumenischen Gottesdienstes zuversichtlich. Fast 2700 Euro waren vor der Kollekte schon zusammen gekommen.

Das Fest der Epiphanie, der Heiligen Drei Könige, bewege beide Gemeinden, es gemeinsam zu tragen, sei „eine gute Aktualisierung für unsere Zeit“, so Jochem. „Es zeichnet uns aus, dass wir zusammenarbeiten, ehrlicherweise haben wir auch keine andere Chance.“

Gemeinden arbeiten zusammen

Im Osten haben es beide Konfessionen immer noch schwer. „Qua Amt“ habe man sich gefunden. „Es ist einfach so, dass der katholische Priester, der für Oschatz zuständig ist, und der evangelische Pfarrer zusammenarbeiten. Er ist mittlerweile der vierte Kollege, den ich verschleiße“, scherzt er.

So veranstalten beide Gemeinden auch die Bibelwoche im März zusammen und feiern den Himmelfahrtstag auf dem Liebschützberg sowie Fronleichnam gemeinsam. Letzteres ist eine Besonderheit: „Das gibt es nur hier“, sagt Dombrowsky.

Fast 2700 Euro für Peru

Beim Sternliedersingen gehen die Kinder in gemischten Gruppen. „Wie es sich in den Altersgruppen einfach ergibt“, beschreibt er. „Wir waren auch in der Stadt unterwegs, einmal im Rathaus und gestern auch noch bei Leuten, die über die Feiertage im Urlaub gewesen sind.“

Das gespendete Geld gehe in ärmere Länder. Dort soll es Hilfe zur Selbsthilfe geben, etwas, was nachhaltig wirke. „Es werden relativ kleine und überschaubare Projekte unterstützt.“ In diesem Jahr soll es behinderten Kindern in Peru helfen, weniger ausgegrenzt zu leben. „Wir schauen uns mit den Kindern immer einige Projekte an, damit bei ihnen auch ein plastisches Bild entsteht, wofür das Geld gedacht ist.“

Von Manuel Niemann