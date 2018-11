Liebschütz

Reger Betrieb auf dem nebelverhangenen Liebschützberg: Dort tummeln sich frisch gebackene Offiziere bei ihrem zweiten Offizierslehrgang an der Liebschützberger Mühle. Vier verschiedene Klassen von je ungefähr 80 Teilnehmern üben sich dort in der Geländebegehung unter der Leitung von Oberstleutnant und Inspektionschef Thomas Cremer. „Dieser zweite Offizierslehrgang schließt direkt an das Studium an. Mit dabei sind querbeet gemischte Studienabgänger aus den Bundeswehruniversitäten in München und Hamburg, die von BWL (Betriebswirtschaftslehre, d. Red.) über Lehramt verschiedenste Studiengänge absolviert haben und nun zusammen den Lehrgang bestreiten“, sagt Cremer.

Liebschützberg beliebt für Lehrgänge

Der Liebschützberg ist ein geeigneter Ort für die Vertiefung der Themen Taktik und Entscheidungsfindungsprozess. „Wie kann ich das vorhandene Gelände mit meinen Möglichkeiten nutzen? Diese Frage stellen sich die jungen Leutnante, die später selbst zum Ausbilder werden. Wir merken, wie viel selbstbewusster sie nach dem Lehrgang auftreten“, so Cremer. Der Liebschützberg biete ein tolles Gelände, um die Einsatzgrundlagen zu erläutern, es gebe unheimlich viel zu sehen und ohne Nebel habe man auch eine wunderbare Sicht. „Jetzt im Herbst ist es hier oben ein bisschen frisch, aber im Sommer kommt immer der Eismann mit seinem Wagen vorbei. Das planen wir dann auch ein bisschen in das Programm ein“, sagt Cremer lachend.

Von Katharina Stork