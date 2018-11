Mügeln

Noch im August hieß es aus dem Rathaus und Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) hatte es immer wieder gesagt: Die Stadt kann die Grundsanierung der denkmalgeschützten Alten Mädchenschule zum Museum nicht stemmen. Dass man keine Nutzung des Obergeschosses für museale Zwecke anstrebe, weil die Statik dagegenspreche, ein Aufzug sowie ein zweiter Fluchtweg nicht zu finanzieren sind, seien keine Ausflüchte, sondern gesetzliche Vorgaben. Noch im Vorjahr renovierten Mitglieder des Heimatvereins mit Unterstützung von Firmen und Vereinen Räume im Erdgeschoss für Museumszwecke, um dort thematisch über historische Besonderheiten Mügelns zu informieren. Die Hoffnung war nicht nur beim ehrenamtlichen Museumsleiter Andreas Lobe groß, dass das vorhandene Konzept für ein Museum in dem historischen Gebäude umgesetzt werden kann. Sogar neue generationsübergreifende Ideen für das angrenzende Hofareal wurden ergänzend geboren, die beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ einen Preis erhielten. Doch dann wurde zurückgerudert, das Obergeschoss zum Beispiel für Räume der Schulsozialarbeit an der Goethe-Schule verplant. Unmut kam auf. Inzwischen haben alle, die in das Projekt alte Mädchenschule involviert sind, wieder miteinander geredet und nach Lösungen gesucht. Am 7. November trafen sich Bürgermeister und seine Stellvertreter, Vertreter des Marketingvereins sowie des Heimatvereins zu einem klärenden Gespräch. Auf Initiative von Stefanie Schwaiger wurde nach langer Diskussion das Konzept für die Alte Mädchenschule angenommen, informierte Andreas Lobe. Im Unterschied zu früher, gibt es jetzt keine Fristen, bis wann welche Dinge umgesetzt werden sollen. Betont wurde, dass die Büronutzung wie auch die Nutzung der Ausstellungsfläche im alten Museum nur übergangsweise erfolge. Am 29. November wird sich der Freundeskreis des Museums erstmals treffen.

Von Bärbel Schumann