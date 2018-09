Cavertitz/Olganitz

Erst ein kurzer Schreck und dann eine tolle Überraschung: So sah jetzt ein Vormittag für die Mädchen und Jungen in der Cavertitzer Kindestagesstätte „Zum Kastanienbaum“ aus. Die Kleinen waren ins Spielen und Basteln vertieft, als sich ohrenbetäubender Lärm im Haus ausbreitete – es galt, die jährliche Alarmübung zu meisten. Zügig verließen die Kinder unter der Obhut ihrer Erzieherinnen das Gebäude und trafen sich am Sammelpunkt auf dem benachbarten Schulhof.

Feuerwehr bei Kindern wichtiges Thema

„Das habt ihr toll gemacht“, lobte Karl-Heinz Schmiele von der Cavertitzer Feuerwehr. „Wenn ihr den Alarmton hört, müsst ihr auf schnellstem Wege das Haus verlassen.“ Zwar habe der Lärm für einen ersten kurzen Schreck gesorgt, Angst hätte jedoch keines der Kinder gehabt. „Die Feuerwehr ist bei vielen ein beliebtes Thema, sie sind bei der Übung deshalb ganz eifrig bei der Sache“, sagte Leiterin Karolin Jäkel.

Große Augen machten die Kleinen dann, als sie auf dem Schulhof das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Olganitz erblickten. Wehrleiter Martin Sternberger war mit einigen Mitgliedern extra nach Cavertitz gekommen, um sich bei den Kindern zu bedanken, denn die Mädchen und Jungen hatten kürzlich die Feier der Wehr zum 60-jährigen Bestehen mit einem Programm bereichert.

Lob für gute Zusammenarbeit in Gemeinde

„Es war schön, dass ihr bei unserem Fest mitgemacht habt, deshalb haben wir auch eine Überraschung für euch“, sagte der Wehrleiter: Neben Mal- und Bastelmaterial rund um die Feuerwehr hatten die Helfer außerdem eine Spielküche und eine Werkbank für die Kindertagesstätte dabei. Und obendrauf durften die Kleinen das neue Feuerwehrfahrzeug bestaunen und darin Platz nehmen. „Wir sind froh, wenn die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen in der Gemeinde so gut funktioniert. So ein Dankeschön ist dann selbstverständlich“, betonte Klaus Schmiele von der Olganitzer Wehr.

Von Jana Brechlin