Schweta. Gute Stimmung trotz schweißtreibender Temperaturen: Die Besucher des Open Air im Schwetaer Park haben am Sonntag entspannt und ausgelassen gefeiert. Veranstalter Alexander Franke, der als DJ Marcapasos selbst auflegte, konstatierte zufrieden, dass trotz sommerlicher Gluthitze ähnlich viele Besucher wie im Vorjahr in den Park gekommen waren.

Das war nicht unwichtig, denn immerhin sollte jeweils ein Euro des Eintrittspreises für den dringend nötigen Brunnen im Mügelner Stadtbad gespendet werden. „Wir runden auf und werden 1000 Euro spenden“, kündigte Alexander Franke an. Wer am Sonntag in Schweta mitgefeiert hat, der wird den Wunsch nach Schwimmbecken mit kühlem Nass nur unterschreiben können. „Aber alle haben die hohen Temperaturen gut verkraftet. Es war schon erstaunlich: So bald die Leute da waren, haben sie getanzt“, meinte er anerkennend.

Gleich im ersten Teil des Nachmittages sorgten Rico Einenkel und Sebastian Seidel von Stereoact für Ansturm auf die Tanzfläche, zeitweilig kam es am Einlass zu Warteschlangen, weil alle das Produzententeam und seine Hits wie „Der Himmel reißt auf“ erleben wollte. Auch für die Künstler, die das erste Mal gebucht waren, sei das Open Air in Schweta ein tolles Erlebnis gewesen, hat Alexander Franke erfahren: „Die entspannte Atmosphäre hat allen gut gefallen.“



Von Jana Brechlin