Organisationsteam bereitet 1. Oschatzer Familiensportfest vor

In der kommenden Woche gibt es in der Collm-Region eine sportliche Premiere. Am Sonntag, dem 20. August startet das 1. Familien-Sportfest. Zahlreiche regionale Akteure haben sich zusammengetan, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Kernstück des Familien-Sportfestes ist der Erwerb des Sportabzeichens.