Oschatz/Wermsdorf

Mit mehr als 200 Registern und fast 18 000 Pfeifen sind Orgeln die größten Musikinstrumente der Welt. Allein in Sachsen befinden sich etwa 2500 Orgeln, davon über 150 historische Exemplare. Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, die auch für die Region Oschatz zuständig ist, bietet mit der neuen Broschüre „ Faszination Orgel 2019“ eine Übersicht über die bedeutendsten Orgeln in der Leipzig Region sowie einen Veranstaltungskalender.

Konzert ín Wermsdorf am 28. Juli

Einziger Veranstaltungsort aus der Collm-Region in diesem Kalender ist Wermsdorf. Hier steht am 28. Juli die Schramm-Orgel in der Schlosskirche St. Hubertus im Mittelpunkt bei einem Konzert für Orgel und Violine mit Werken von Johann Pachelbel, Nikolaus Hermann und Johann Gottfried Walther (Beginn: 17 Uhr). Die 1749 geweihte Orgel der Schlosskirche Hubertusburg baute Schramm ursprünglich für die Dresdner Hofkirche. Ein Ausflug nach Wermsdorf sei lohnenswert, empfiehlt Luise Karwofsky von der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. „Die Schramm-Orgel kann man bei einem Orgel- und Violinenkonzert in der Schlosskapelle St. Hubertus bestaunen und gleichzeitig die beeindruckende Architektur des Residenzschlosses genießen.“ Zudem habe Wermsdorf mit seinem barocken Schloss Hubertusburg und dem angrenzenden Wermsdorfer Wald sowohl für Kultur- als auch für Naturgenießer einiges zu bieten.

Download zur Broschüre steht bereit

Orgelfans wird außerdem ein Ausflug zu dem Instrument in der Oschatzer St. Aegidienkirche empfohlen, das vom 1808 in Dresden gegründeten Orgelbaubetrieb Jehmlich hergestellt wurde. Und auch die Rühle-Orgel (1977) in der George-Bähr-Kirche Schmannewitz, die Trampeli-Orgel (1808-1810) in der Martin-Luther-Kirche Sornzig finden sich als Ausflugstipps in der Broschüre „Region Leipzig. Faszination Orgel 2019“. Die Broschüre steht im Internet zum Download bereit.

www.faszination-orgel.de

Von Frank Hörügel