Oschatz

Stolze 85 Kilo wiegt sie, gute 58 Jahre hat sie auf dem Buckel und 2000 Ostmark hat sie damals gekostet: die erste halbautomatische Musikbox, die in Oschatz für Stimmung sorgte. Das Stadt- und Waagenmuseum hat die klangvolle Maschine erworben und am Mittwoch in sein Magazin aufgenommen.

1960 war es, die Zeit der Nierentische, als Karl und Dorle Birnbach, Inhaber der Gaststätte Schweizerhaus, die Musikbox „ Sachsenklang“ für 2000 Ostmark erwarben. Karl Birnbach junior war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt und erinnert sich noch ganz genau daran. Jahre später, 1992, sollte er mit seiner Frau Regina die Gaststätte übernehmen, doch da war die Musikbox längst nicht mehr gefragt. Bis 1975 hatten Gäste der Wirtschaft die Möglichkeit, gegen zwei 10-Pfennig-Stücke ein Lied auszuwählen.

Musikbox statt Datingapp

Dabei war ganz oft ein gewisser Hintergedanke dabei: „Die Musikbox war das Datingportal der damaligen Zeit. Vor allem Frauen, die gerne im Mittelpunkt standen, opferten zwanzig Pfennig für ihr Lieblingslied und meist dauerte es nicht lange, bis ein junger Kerl herüber kam und sie ansprach“, sagt Regina Birnbach und lacht. An dem Platz, wo vorher Klavier und Radio standen, nahm die Musikbox den Raum ein und war der Mittelpunkt der Gaststätte.

Nachdem das Ehepaar Birnbaum die Gaststätte im Jahr 2009 schloss, weil die Betreiber selbst in Pension gingen, erwarb René Hauffe aus Wermsdorf als Sammler die alte Musikbox und richtete sie mit anderen Sammlerkollegen wieder her. Damit auch andere Oschatzer dieses große Kleinod bewundern können, fragte er beim Museum an, ob es das gute Stück nicht erwerben will. Museumsleiterin Dana Bach ist begeistert, denn als Kind einer Gastronomiefamilie kennt sie dieses Gerät noch aus eigenen Erfahrungen. „Das war für mich früher das Größte, wenn ich ein Geldstück hineinwerfen durfte und Musik herauskam“, sagt sie.

Ein teurer Spaß für Familie Birnbaum

Für Birnbaums war die „ Sachsenklang“ ein teurer Spaß – nach Erwerb der Maschine für 2000 Ostmark meldete sich das Finanzamt und Karl Birnbaum senior musste denselben Betrag noch einmal bezahlen, da im Westen eine vollautomatische Jukebox 4000 Mark kostete. Begründung: Mit der halbautomatischen würden die Wirte denselben Umsatz machen, wie mit der vollautomatischen Musikbox. Und dazu kamen noch die neuerschienenen Platten, die der Wirt im Plattenladen aussuchte.

„Leider haben wir in der Dauerausstellung gerade keinen thematischen Platz für die Musikbox, aber in der nächsten Sonderausstellung wird sie das Herzstück“, versichert Bach.

Vollmundiger Klang bei „ Abba “

Das Ehepaar Birnbaum freut sich sehr darüber, dass ihre Musikbox jetzt einem größeren Publikum zugeführt werden kann – sogar funktionstüchtig. Bei einem Probedurchlauf kommt die klangliche Kapazität voll zur Geltung und Abbas „Fernando“ schallt durch die Museumsräume. Den vollmundigen, satten Klang erahnt man nicht, wenn die „ Sachsenklang“ summend und mit leicht flackerndem Licht auf die nächste Platte wartet, die durch einen briefkastenartigen Schlitz geschoben wird. Mit einem Knall schiebt sie die Platte wieder raus, die Groschen fallen klimpernd in die Kasse. Next!

Von Katharina Stork