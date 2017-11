Oschatz: ICE-Evakuierung hält Feuerwehr in Atem

Oschatz. Striktes Zutrittsverbot herrschte im Dezember 2015 in der Arbeitsagentur in Oschatz. Die für Nordsachsen zuständige Behörde musste geschlossen werden, weil sich in einem Brief, der in zwei Umschlägen eingeschlossen war, eine weiße Substanz befand. Vier Personen sind mit dieser in Kontakt gekommen – zwei Mitarbeiter der Agentur sowie zwei Polizisten – und wurden dekontaminiert. „Man geht immer erstmal vom Schlimmsten aus. Die Sicherheit der Leute und Kameraden kommt immer an erster Stelle“, sagt Frank Reichel, Chef des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz.

Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es sich bei dem weißen Pulver im Arbeitsamt um eine Finte gehandelt hat. Doch dieser Schabernack eines Unbekannten kostete dem Steuerzahler mehrere Tausend Euro. Auch die Stadt Oschatz musste tief in die Tasche greifen.

Von einem „riesen Versagen“ spricht Frank Reichel, wenn er an das nicht vorhandene Krisenmanagement der Deutschen Bahn am 18. August dieses Jahres denkt. Hier war ein ICE mit einem Baum kollidiert, der bei Großböhla in die Oberleitung gestürzt war. Letztendlich mussten die Feuerwehren die Evakuierung der 175 Reisenden organisieren. „Wir hatten die Evakuierung schon in der Anfangsphase des Einsatzes empfohlen. Die Bahn hat das zunächst wegen des schwierigen Geländes und weil sie keine Busse beschaffen konnte, abgelehnt“, sagte Oschatz‘ Wehrleiter Lars Natzke. Die Feuerwehren aus Oschatz, Großböhla, Dahlen und Schmannewitz waren mit insgesamt elf Fahrzeugen und 50 Kameraden im Einsatz.

Gegen 20.53 Uhr ereignete sich der Unfall. Eine Stunde später wurden die Wehren Oschatz und Großböhla alarmiert, um die Unfallstelle auszuleuchten. 22.30 Uhr wurde der Fahrstrom abgeschaltet. Damit konnten die Einsatzkräfte an den ICE herankommen.

„Gegen 1.30 Uhr war die Bergung des ICE fehlgeschlagen. Daraufhin hat die Feuerwehr die Evakuierung angeordnet und der Deutschen Bahn mitgeteilt, dass sie in Oschatz einen Ersatzzug bereitzustellen hat“, schildert der Einsatzleiter den weiteren Verlauf. Durch den Ausfall des Stroms an Bord hatte sich die Lage verschlechtert. „Für uns stand das Wohlergehen der Leute im Mittelpunkt.“ So ordnete die Feuerwehr die Evakuierung selbst an, die sich nicht mehr mit den Ankündigungen der Bahn abfand. Die Kameraden fällten kleine Bäume und Gestrüpp und verschafften sich so Zugang zum Zug. „Nachdem die Evakuierung gegen 2 Uhr begann, waren innerhalb von 40 Minuten alle Fahrgäste samt ihres Gepäcks aus dem Zug raus“, so Lars Natzke. Mit Seilen, Leitern und Menschenketten wurde der Weg aus dem Zug über das Gleisbett gesichert. Nur wenige Reisende benötigten später ärztliche Betreuung. Fünf hochschwangere Frauen waren an Bord. Einige Passagiere hatten sich bereits Taxis bestellt, andere wurden mit den Fahrzeugen der Wehren zum Bahnhof gebracht.

Gegen 4.30 Uhr waren die Reparaturarbeiten schließlich abgeschlossen und der Zugverkehr auf dem Gleis Oschatz-Dahlen konnte wieder genutzt werden.



Von Kristin Engel