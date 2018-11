Oschatz

Aufregende Themen gibt es immer – und Menschen, die sich einmischen, kritisieren, etwas ändern wollen. Die OAZ nimmt sich Zeit und hört Ihnen zu. In der Serie „Auf einen Kaffee mit“ stellen wir Sie und Ihre Themen in loser Folge vor. Wir bringen den Kaffee mit – und wollen von Ihnen hören, was Sie bewegt. Heute: Albert Pfeilsticker aus Oschatz. Er ist Rechtsanwalt, CDU-Mitglied, legt gerade seine Mandate im Stadtrat und Kreistag nieder – und hadert mit der fehlenden Streitkultur im Oschatzer Stadtrat sowie der Ausländerfeindlichkeit.

CDU-Politiker kennt andere Stadtratstätigkeit aus Tübingen

Als geborener Schwabe, der bis 1997 in Tübingen gewohnt und dort auch im Stadtrat Politik gemacht hat, kann der CDU-Politiker die unterschiedliche Arbeitsweise in den Stadträten von Tübingen und Oschatz gut einschätzen. „Die Stadtratstätigkeit in Tübingen war eher parlamentarisch im Gegensatz zu Oschatz, wo man ja bloß guckt, wie viele Fördermittel der Oberbürgermeister beizieht“, sagt der 66-Jährige. In Tübingen habe der Stadtrat den Haushalt gemacht. „Dort war die Verwaltung weniger beherrschend als hier.“ Viele Oschatzer Stadträte lesen nach seiner Einschätzung die Beschlussvorlagen nicht kritisch durch und wollen auch keine Auseinandersetzungen. Das sei aber in kleineren Städten in Bayern oder Baden-Württemberg auch nicht anders.

Hat Pfeilsticker die Diskussionen im Oschatzer Stadtrat vermisst? „Natürlich. Aber ich kann ja nicht von außen als Zugereister sagen: Guckt euch mal an, wie es bei anderen zugeht.“ Man müsse es dann einfach hinnehmen, wie die Leute hier sind. Man hätte zum Beispiel so eine wichtige Frage, wie es mit dem Erlebnisbad Platsch weiter gehen soll, strategisch im Stadtrat diskutieren müssen. „Doch der Oberbürgermeister zieht das ja alles auf den Aufsichtsrat – und da hat der Stadtrat noch weniger Kompetenzen.“

Pfeilsticker: Zusammenarbeit mit CDU ist schwierig

Im Oktober wurde bekannt, dass der 66-Jährige sein Stadtratsmandat nieder legt. Offizielle Begründung: Gesundheitliche Probleme und hohe Arbeitsbelastung. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. „Es ist natürlich auch so, dass die Zusammenarbeit mit der Oschatzer CDU einfach schwierig ist, weil die im rechten Bereich keine Grenze ziehen. Einen NPD-Stadtrat zum Schöffen zu wählen – auch wenn das nicht erfolgreich war – das geht überhaupt nicht. Die NPD-Leute sind eben nicht im Rechtsstaat und auch ein großer Teil der AfD-Mitglieder hat so ein völkisches Denken und sehen das deutsche Volk als was Besseres an. Die haben nicht verinnerlicht, dass das Grundgesetz für alle Menschen gilt“, so Pfeilsticker. Er sei auch sehr enttäuscht, dass sich – außer der Familie Sirrenberg – von der CDU niemand für die Flüchtlinge engagiert habe. „Und dass Herr Mühlberg als Mann aus der Kirche bei der AfD spricht, das hat mich schon nieder gehauen. Geärgert hat mich auch – und deshalb bin ich aus dem Vorstand des CDU-Stadtverbandes ausgetreten –, dass die nicht darüber diskutieren wollten und die Mehrheit im Vorstand der Meinung war, dass die AfD in vielen Punkten recht hat.“

Anwalt: Viele Oschatzer haben falsches Bild von Ausländern

Nach Ansicht des Rechtsanwaltes haben viele Oschatzer „ein völlig falsches Bild von den Ausländern“. Die Ausländer, die in Oschatz leben, haben nach seinen Berechnungen einen höheren Beschäftigungsgrad als die einheimische Bevölkerung, weil man ja die 200 Ausländer beim Matratzenhersteller Frankenstolz mitrechnen müsse. „Eine ausländerfeindliche Haltung können wir uns hier nicht leisten.“ Bei der demografischen Entwicklung in Oschatz, wo ab 2020 die Geburten in der Region massiv zurück gehen und die Sterbefälle zunehmen werden, könne die Wirtschaftskraft nur mit Zuwanderern aufrecht erhalten werden. Und damit meine er nicht junge Afrikaner, sondern Zuwanderer aus Westdeutschland und vor allem Osteuropa. Pfeilsticker: „Und dafür muss man offen sein, sonst geht die Wirtschaft hier ein.“

Kritisch sieht er auch die Abhängigkeit der sächsischen Kommunen vom Freistaat. Ein Beispiel sei das neu eingeführte Doppik-System für die kommunalen Haushalte. „Doppik macht ja nur Sinn, weil ich da Abschreibungen drin habe. Wenn die Gemeinden die Abschreibungen selber erwirtschaften können, das Geld auf die Seite legen – und wenn was kaputt ist, das reparieren können.“ Beim Erlebnisbad Platsch, das ein Anlagevermögen von 22 Millionen Euro hat, hätten jedes Jahr zwei Millionen Euro zur Seite gepackt werden müssen. „Sonst fliegt dir das Ding nach 20 Jahren um die Ohren.“ Und genau das sei nun passiert, und der Freistaat müsse mit Millionen-Förderung aushelfen. Besser wäre es, wenn man den Gemeinden das Geld, das sie für Abschreibungen brauchen, lieber gleich pauschal als Schlüsselüberweisung überweisen würde, meint der Christdemokrat.

Fremdkörper nach 21 Jahren

Pfeilsticker wohnt zwar schon seit 21 Jahren in der Döllnitzstadt, als Oschatzer wird er aber nach seiner Einschätzung bis heute nicht wahrgenommen: „Ich bin nach wie vor ein Fremdkörper. Stadtrat Uwe Joite hat mich schon vor einem Jahr gefragt, wann ich wieder in den Westen zurück gehe. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich in Vereinen nicht so aktiv bin, weil sich das mit meinem Beruf als Rechtsanwalt nicht so verträgt. Wenn ich mit jedem per Du bin, kann ich niemanden mehr vertreten. Aus Sachsen werde ich aber nicht weggehen. Meine Lebensgefährtin wohnt in Meißen und wir treffen uns am Wochenende häufiger in Meißen als in Oschatz.“

Von Frank Hörügel