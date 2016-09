Oschatz. Die Polizei sucht unbekannte Täter, die bereits am 13. August in der Zeit zwischen 8.45 und 9.45 Uhr an einem orangefarbenen Hyundai i 30 fünf Radmuttern am linken Vorderrad gelockert haben. Das Auto stand auf dem Parkplatz an der Venissieuxer Straße gegenüber dem Brillengeschäft mit der Front des Fahrzeuges in Richtung Brillengeschäft. Laut Polizei handelt es sich bei der Straftat um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Beamten fragen: Wer hat an diesem Tag etwas Verdächtiges bemerkt, was im Zusammenhang mit dieser Straftat stehen könnte?

Hinweise an Tel. 03435/650100

Von oaz