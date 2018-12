Oschatz

Unbekannte Täter haben am späten Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, in Oschatz mehrere geparkte Autos teilweise erheblich beschädigt. Wie die Polizei berichtete, wurden insgesamt fünf Fahrzeuge im Bereich Kirchplatz, Sporerstraße und Lutherstraße in Mitleidenschaft gezogen. So zertrümmerten beziehungsweise beschädigten die Täter mit einem Absperrgitter und einem Verkehrszeichen Karosserieteile und Fahrzeugscheiben zweier Autos. An drei weiteren Fahrzeugen zerstörten sie die Seitenspiegel. Betroffen waren Autos der Hersteller Volkswagen, Skoda, Seat und Renault. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4200 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/650-100) zu melden.

Von lvz