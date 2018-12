Oschatz

Vermutlich mit einer Eisenstange haben unbekannte Täter in der Karl-Liebknecht-Straße in Oschatz an insgesamt drei abgestellten Autos mehrere Scheiben eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr die Beifahrer- und die Heckscheibe eines BMW, die Heckscheibe eines Opel sowie die hintere rechte Seitenscheibe eines VW Golf zerstört. Die Höhe des Sachschadens wurde mit insgesamt etwa 4000 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Von lvz