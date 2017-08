Oschatz. Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Pappenheimer Weg im Oschatzer Fliegerhorst führte am Freitag zur Mittagszeit zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz. In einer Wohnung war das Mittagessen angebrannt. Zum Einsatz kamen auch der Rettungsdienst und ein Notarzt. Eine Person wurde vorsorglich im Rettungswagen behandelt. Beamte des Polizeireviers waren ebenfalls vor Ort.

Von Heinz Großnick