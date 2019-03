Oschatz

Neue Gesichter bringen neue Ideen: Der frisch gewählte Vorstand der Oschatzer Werbegemeinschaft setzte noch am Abend seiner Wahl einen neuen Akzent für die positive Außendarstellung der Innenstadthändler und weitere Mitglieder der Gewerbevereinigung. Der neu in den Vorstand gewählte Optiker Sebastian Kühne brachte einen Impuls aus der Großstadt mit ein, den er während seines Studiums kennengelernt und für nachahmenswert empfunden hat.

Idee aus Großstadt

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft, so Kühne, könnten sich in einem gedruckten Heft, einer Broschüre oder einer kleinen Zeitschrift, selbst vorstellen und so in erster Linie für sich selbst und darüber hinaus für das Erlebnis Einkaufen in der Innenstadt werben. Was es dafür brauche, so Kühne, seien der Mut und die Bereitschaft aller, mitzumachen, ein einheitliches Layout und eine hochwertige Möglichkeit der Präsentation durch einen guten Fotografen. „Damit“, so Kühne, „schafft man Aufmerksamkeit, gibt dem potenziellen Käufer etwas in die Hand und bindet im besten Falle Kunden“. Die Idee wurde von den knapp 30 anwesenden Mitgliedern positiv angenommen. Vorstand Thomas Schupke erinnerte daran, dass man etwas ähnliches, wenn auch in kleinerem Maßstab, im Vorfeld der Modenacht für die Unterstützer der selbigen bereits publiziert hatte – in Form einer Sponsorenmappe. Daran könne man anknüpfen.

Werbung ist wichtig – auch für die Händler der Oschatzer Innenstadt. Quelle: Christian Kunze

Darüber hinaus, so der Vorsitzende, komme die ins Auge gefasste Publikation einem Ansinnen nahe, dass er sich ohnehin für die Werbegemeinschaft auf die Fahnen geschrieben habe: Die Eigenvermarktung der Mitglieder mit Gewinnspielen und anderen Aktionen rückte in den vergangenen Monaten zugunsten der Veranstaltungen etwas in den Hintergrund – und soll nun wieder stärker fokussiert werden, regte er an.

Jubiläum für Gildetag

Nichtsdestoweniger bereiten sich die Mitstreiter schon auf den nächsten Höhepunkt im Veranstaltungskalender vor. Am 7. April findet im Zentrum die nächste Auflage eines bewährten Doppels statt: Das Frühlingsfest der Werbegemeinschaft mit Aktionen, Händlern und Direktvermarktern aus der Region auf dem Neumarkt, im vergangenen Jahr umbenannt in „Oschatzer Frühlingserwachen“, parallel dazu der 10. Aktionstag der Oschatzer Gilde. Letztere vereint vor allem Handwerker und andere Dienstleister der Stadt Oschatz. Ihnen gehört an diesem Sonntag ein weiteres Mal der Altmarkt. Das Jubiläum des Gildetages trägt die Überschrift „Handwerk im Wandel der Zeit“ und stellt die Möglichkeiten von einst und heute in den einzelnen Branchen gegenüber. Ein Blick in künftige Entwicklungen wird dabei mit Sicherheit auch möglich sein.

Der Gildetag wartet in Oschatz mit Aktionen für die gesamte Familie auf. Quelle: Bärbel Schumann

Frank Schneider gab einen Überblick über die zurückliegenden Aktivitäten der Gilde und stellte dabei heraus, dass Veranstaltungen wie der Gildetag nur in geringem Maße dazu beitragen können, die Auftragsbücher zu füllen. „Der Effekt stellt sich meist erst später ein“. Solch ein Tag werde vor allem dafür genutzt, sich untereinander auszutauschen und zu ergänzen – was dem Ansinnen der Gilde überhaupt am meisten entspricht. Dem Kunden und Verbraucher stehe man bei dieser Gelegenheit bestenfalls beratend und demonstrierend zur Seite. „Wir geben Auskunft und veranschaulichen etwas, bieten Einblicke in unser Metier“, so Schneider. Nicht zuletzt könne man damit auch auf Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam machen und Nachwuchs für sich werben. Und allein das sollte den Mitgliedern die Teilnahme wert sein.

Von Christian Kunze