Rund 250 Tiere stellten Züchter aus Oschatz und Umgebung am Wochenende in einer Halle des früheren Gasgerätewerkes aus. Darunter waren über 100 Tauben und fast ebenso viele Zwerg-Hühner. Auch Puten, Enten und Gänse boten die Züchter auf, Goldfasane gehören jedoch in eine andere Zuchtsparte.

Als „Goldfasan“ werden auch Uniformträger bezeichnet, die viel Gold auf ihrem Schulterstück tragen. Das trifft auf Polizeipräsident Bernd Merbitz, der die Schau am Sonnabendvormittag besuchte, auf jeden Fall zu. Als Direktkandidat der CDU für diesen Wahlkreis tritt er in die Fußstapfen von Frank Kupfer. Der frühere Vorsitzende der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag absolvierte hier seinen ersten öffentlichen Termin nach seinem Rückzug aus diesem Amt.

Frank Kupfer ist Stammgast

Wahlkampf hin oder her – Frank Kupfer ist Stammgast bei den Oschatzer Geflügelzüchtern. „Er ist seit Jahren Schirmherr dieser Veranstaltung“, erläutert Ausstellungsleiter Harald Asse. Außerdem habe sich Frank Kupfer für eine Veranstaltungshalle engagiert, die von den Oschatzer Vereinen zu vertretbaren Konditionen nutzbar sei. Da es so etwas noch nicht gäbe, sei man froh, das Gebäude an der Ambrosius-Marthaus-Straße in Beschlag nehmen zu dürfen. Hier stehe ausreichend Platz zur Verfügung, man könne in Ruhe auf- und abbauen und hell sei es auch.

Dieser Zeitplan ohne Hast gestattet es dem Verein, freitags kostenlos Kindergruppen in die Ausstellung einzuladen. Seine Enttäuschung über die Resonanz verbirgt Harald Asse nicht: „Dass diesmal nur eine Kita-Gruppe und eine Klasse kamen, ist für uns nicht befriedigend.“ Jene Kinder, die hierher kämen, seien dann aber stets begeistert.

Fachpublikum knüpft Kontakte

Das Fachpublikum ließ sich nicht lange bitten. Der Parkplatz unmittelbar vor der Tür war bereits am Sonnabendvormittag gut belegt. Ralf Krieg aus Malkwitz, der sich selbst als „Hobbyzüchter“ versteht, nahm sich viel Zeit. Gemeinsam mit Tochter Femke schaute er sich genau um, bei welchen Züchtern er im Herbst Bruteier bestellen will. Er hat immerhin 1000 Quadratmeter Platz auf dem Hof und möchte dort eine große Vielfalt an Rassen und Farbschlägen sehen.

Auszeichnungen für Züchter

Das konnten die Züchter aus Oschatz, Luppa, Dahlen, Börln, und Mügeln sowie von jenseits der alten Kreisgrenze bieten – und zwar in ansprechender Qualität. Die Preisrichter erkannten den Tieren von sechs Züchtern das beste Prädikat „vorbildlich“ zu: Holger Gergs aus Dörschnitz, Werner Kopatschek ( Riesa), Giesbert Natzke ( Oschatz) Dieter Wallborn (Staupitz), Frank Heft ( Wechselburg) sowie Günter Börner aus Wermsdorf.

Von Axel Kaminski