Oschatz. Haben Sie das mitbekommen? Kurz vor Silvester kracht in Sitten ein Windrad um und schon hat der halbe Altkreis Oschatz zwei Nächte in Folge keinen Strom. Wenn das die Energiewende sein soll, dann finde ich sie doch nicht so toll.

Beeindruckend ist bei aller Kritik an der erneuerbaren Energie der technische Fortschritt. Die moderne Mühle knickte nicht einfach ein, sondern sendete kurz vorher eine SMS. „Achtung, ich falle gleich um.“ Eine solche Warnung hätten sich die 6500 Stromkunden zwischen Oschatz und Ostrau gewünscht, ehe sie daheim in der dunklen Kälte saßen.

Eine Alternative zu den eisigen vier Wänden ist nach dem Temperatursturz zu Jahresbeginn die Backstube. Der Merkwitzer Teig-Tycoon Nils Taube erklärte diese Woche, dass er noch Lust hat, zu expandieren, allerdings nur in begrenztem Maße. „Ich halte nicht viel von schnellem Wachstum“, meint er. Im Klartext: Taube backt nur kleine Brötchen.

Anders hält es Andreas Kretschmar. Der möchte dieses Jahr vor allem in Bad und Bahnhof investieren. Das sind ein Paar ganz schön große Brötchen, die der Oschatzer Oberbürgermeister da in den Ofen schiebt. Hoffentlich hat er genug Hefe in der eigenen Tasche, dass sie auch richtig aufgehen. Denn nur auf die vom Bund und Land geborgte Hefe kann Kretschmar nicht vertrauen. Merke: labbrige Brötchen schmecken nicht jedem.

Aus eigener Tasche zahlte der Rathauschef dagegen die Pappmache-Puzzle-Pappe des MDR. Die gehört jetzt dem Leubener Schlossverein, der sie so oft zusammenbauen kann, wie er will. Nein, die Mitglieder haben viel mehr damit zu tun, die im Fernsehen erspielten 200 000 Euro Preisgeld der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auszugeben. Genau genommen hat Kretschmar nur dem MDR einen großen Gefallen getan. Denn dort muss jetzt keiner mehr die Styropor-Karosse für teures Geld entsorgen.



Von Christian Kunze