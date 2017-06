Oschatz. Am Oschatzer Bahnhof ist die Nachfrage nach Parkplätzen enorm gestiegen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Zahl der Pendler, die Auto und Bahn nutzen, in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Dies betrifft nicht nur Pendler, die aus beruflichen Gründen in die umliegenden Städte wie Dresden oder Leipzig fahren. Auch an Wochenenden oder wenn besucherstarke Veranstaltungen in die Großstädte ziehen, ist der Oschatzer Bahnhofsparkplatz voll belegt. Aus diesem Grund hat sich die Stadt Oschatz entschlossen, die Anzahl der Parkplätze im Umfeld des Bahnhofes aufzustocken. Jetzt sind die Vorarbeiten erledigt, das Geld organisiert. Somit hatte der Hauptausschuss der Stadt Oschatz bei seiner vergangenen Sitzung kein Problem, den entsprechenden Baubeschluss zu fällen.

Zusätzlich zu den derzeit bestehenden 150 Parkgelegenheiten rund um den Bahnhof sollen jetzt noch einmal 62 Autostellplätze dazukommen. Allerdings werden sich diese nicht direkt am Bahnhof befinden, sondern auf der östlichen Seite der Bahnhofstraße. Dass diese Autostellplätze trotzdem ihre Nutzer finden werden, daran besteht momentan kein Zweifel. „Wir werden eine Gesamtsumme von rund 200 000 Euro in dieses Vorhaben investieren“, berichtet der Oschatzer Bauamtsleiter Michael Voigt. Davon wird die Stadt Oschatz allerdings nur einen Bruchteil zahlen müssen. 90 Prozent der Summe werden durch den Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr getragen. „Wir sehen das Vorhaben als einen wichtigen Bestandteil der örtlichen Infrastruktur“, so Voigt. Die Stadt hatte bereits vor einem Jahr das Grundstück von den Oschatzer Wohnstätten gekauft.

Nach bisherigen Planungen soll der Parkplatz schon im Herbst nach einer relativ kurzen Bauzeit für die Nutzung freigegeben werden. Allerdings werden jetzt erst einmal die Bauleistungen ausgeschrieben. Anfang August wird der Oschatzer Stadtrat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause die Bauleisten vergeben. Voraussichtliche Fertiggestellung ist für Ende Oktober vorgesehen.

Von Hagen Rösner