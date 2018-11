Oschatz

Viele Oschatzer haben beim Schwimmen im Platsch keine Badekappe auf. Und auch sonst lassen sie sich nichts überstülpen. Das zeigt die Ablehnung der Namensvorschläge fürs umgebaute Bad.

Die zur Abstimmung gestellten Begriffe Wellomy,B20 und XXO sind nicht das Gelbe vom Ei – sagen selbst drei der fünf Juroren, die diese Top 3 auserkoren haben. Absurder geht es kaum – die Mitglieder des Oschatzer Carnevalclubs ziehen lange Gesichter, weil Dank der Platsch-Posse die Narrenzeit an der Döllnitz schon vorm 11.11 eröffnet ist.

Fragt man die Badbetreiber nach den übrigen 62 eingereichten Vorschlägen, mauern diese – weil da viel Blödsinn dabei gewesen sein soll. Wahrscheinlich finden sich unter den Einsendungen so abstruse Ideen wie Moritzbad (wegen der Geschäftsführerin) oder Andreas Alle-Neune-Arena (wegen des Aufsichtsratsvorsitzenden und der Kegelbahn, die angebaut werden soll). Wer weiß?

Es braucht den Mut, neue Namen auszusprechen, die einen Bezug zu dem haben, was entsteht, ohne das bisherige zu vergessen. Das ist aber verdammt schwierig. Denkbar wäre in Anlehnung an B 20 (zur Erinnerung: Berufschulstraße 20, nicht etwa Besucherzahl 20) eine andere Kombination aus Zahlen und Buchstaben: SkZ 880 TE – das steht für Stadtkassen-Zuschuss 880Tausend Euro – die Summe, die zuletzt für den Badunterhalt im Oschatzer Haushalt stand.

Bad, Sauna, Kegeln und Übernachtungsmöglichkeiten in einen Namen zu pressen ist eine Herausforderung – zumal es ja auch schön klingen soll. Das melodische Kunstwort SchwiSchlaSchwiSchie vereint Schwimmen, Schlafen, Schwitzen und Schieben (die Kegelkugel) – das erklärt sich doch von selbst.

Von Christian Kunze